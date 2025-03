Luis Zahera comparte una sorprendente anécdota con Camilo Sesto: «Estaba nervioso»

Luis Zahera y Karra Elejalde han sido los invitados del martes en el plató de El Hormiguero, dos actores legendarios en nuestro cine que han acudido juntos por primera vez al programa. En riguroso directo han hablado de la película Tierra de nadie, que llegará a los cines el 28 de marzo. Ambientada Cádiz, este thriller es una historia de unos amigos atrapados en un polvorín que pondrá a prueba su amistad durante las horas de angustia y tensión que pasan en ese almacén de armas. Además de hablar de su trabajo, ambos han tenido tiempo para contar algunas anécdotas divertidas de su carrera, siendo la del gallego con el cantante Camilo Sesto la que más se ha celebrado en el plató, debido a lo divertida e inesperada que era.

En esta película en la que trabajan juntos, aunque no es la primera vez que coinciden en un rodaje, interpretan a un agente de la Guardia Civil y a una narco, un argumento de lo más polémico, aunque lo cierto es que se han dado casos en la realidad así. «Es una oda a la amistad, no exenta de crítica social. Es muy fácil ser amigos cuando juegas en el mismo equipo, lo complicado es cuando perteneces a mundos rivales», explicaba Karra sobre sus personajes. Los dos son intérpretes han tenido un rodaje de lo más complicado, lleno de frío y lesiones, alguna que todavía siguen arrastrando. «La lluvia artificial es mucho más fría que la lluvia real. Son gotas muy gordas, para que se vean bien en cámara, y es un agua que duerme en cisternas, por lo que está helada», así ha explicado Elejalde que su compañero tuvo que ser llevado a los motores de un barco para entrar en calor en una de esas noches de rodaje al aire libre.

Sobre sus anécdotas fuera de este rodaje, los invitados de El Hormiguero han contado que son fans de otros famosos, por eso han desvelado cuáles son sus ídolos en la vida. «A mí me gusta mucho Keith Richards, pero nunca se me ocurriría pedirle un autógrafo o una foto si me lo encontrara. No soy nada mitómano de famosos ni futbolistas ni nada así. Me parece más meritorio un bombero que salva vidas, o algo así», ha dicho el vasco.

Luis Zahera, por su parte, ha explicado que era fan del actor Antonio Durán Morris, uno de los secundarios de lujo del cine español que ha trabajado en películas como Celda 211 o Los lunes al sol, por mencionar las más conocidas, aunque también ha sido una estrella de TVG, la televisión autonómica gallega.

Pero el invitado de Pablo Motos ha recordado una anécdota que vivió con el cantante Camilo Sesto, que nunca olvidará por lo curiosa y divertida que es. Todo ocurrió cuando estaba colaborando en Luar, mítico programa gallego presentado por el incombustible José Ramón Galloso. Allí acudió Camilo a actuar, por lo que tenía la misión de conseguir un autógrafo para sus hermanas, que le habían dado un cuaderno y un rotulador para su objetivo.

En aquellos momentos, Luis todavía era un joven actor que estaba empezando, por lo que se puso bastante nervioso al intentar hablar con el cantante. «Cuando acabó, le dije: ‘Camilo Sesto, le llamé así, quería pedirle a usted…’. Y no le dije autógrafo», quedándose sin palabras. Al tener un rotulador en la mano, el artista se lo cogió y lo que pasó después nadie lo esperaba: «Le metió una esnifada y dijo que olía muy bien».

Sin saber que decir, Zahera dijo lo primero que le pasó por la cabeza para que aquella situación terminase bien. «Como en mi casa me han enseñado a ser muy educado, le tuve que responder y le dije: ‘Tengo entendido que huele muy bien’», así terminó ese momento que nunca olvidará.