Lucía Sánchez, ganadora de ‘GH DÚO 2’, toma una drástica decisión respecto a Isaac Torres

La pasada noche del 3 de marzo GH DÚO 2 vivió su ansiada final. Tras aplazar el desenlace del reality por medidas extraordinarias, pues la aplicación para votar había quedado colapsada, el concurso regresó para poner su punto final. Una gran gala donde «la soberana» dictó sentencia y proclamó a Lucía Sánchez como la ganadora de la edición.

La gaditana se alzó con la victoria tras conseguir el 53,1% de los votos de la audiencia. Una cifra con la que dejó por detrás a Asraf Beno, quien se fue a casa en segunda posición con el 46,9%. Una victoria muy soñada por la concursante, quien no dudó en dedicarle su premio a su niña, hija en común con Isaac Torres, y a todos aquellos que la han apoyado.

¡Y la ganadora de ‘GH Dúo’ es… Lucía! 🙌

La niña se lleva el maletín a Puerto Real #GHDúoMegaFinal pic.twitter.com/G05ItnEnUp — Gran Hermano (@ghoficial) March 4, 2024

Tras celebrar por todo lo alto su victoria en la edición, la participante tuvo unos minutos para hablar con Marta Flich. Durante el concurso, Lucía Sánchez se ha abierto en canal y ha confesado sentirse con muy poca autoestima tras sus fracasos amorosos. Muchas decepciones en su vida que comenzaron con Manuel, tercer finalista del concurso y su ex pareja, y siguieron con Isaac Torres, el padre de su hija.

La vida sentimental de la joven ha estado marcada por numerosas infidelidades de sus ex parejas. Por ello, y tras admitir que, a pesar de todo siempre termina perdonando a Torres, la joven ha tomado una decisión. Una reflexión que ha realizado durante su paso por el reality y que le ha ayudado a valorarse mucho más.

Debido a ello, la presentadora de GH DÚO 2 le preguntó a la ganadora cuáles serían sus intenciones en su vida sentimental, ahora que regresa a casa. «Lo digo por la situación sentimental, que estabas confusa en ese sentido y ya has decidido vivir solo para ti y descartas ya esa relación…», le comentó Flich.

Manuel Jesús, sobre Lucía: «Esto es para que le suba la autoestima, que vea que hay gente que la quiere» #GHDúoMegaFinal pic.twitter.com/Zfl9mKA4by — Gran Hermano (@ghoficial) March 4, 2024

Lucía Sánchez nunca se ha referido al padre de su niña de forma directa, pero sus palabras nunca han pasado desapercibidas. Por ello, la concursante se ha mostrado muy tajante y ha confesado que, aunque sigue teniendo sentimientos hacia él, esa puerta queda cerrada.

«No estoy en un momento para dedicarle tiempo a nadie, sería egoísta por mi parte porque no le daría nada a la persona que tuviera al lado. Me quiero curar, me quiero empoderar, volver a ser la que yo era y luego ya se verá», señaló. Unas palabras con las que dejaba claro que no quiere estar en ninguna relación sentimental durante un tiempo.

¿Qué piensa Isaac Torres del concurso de Lucía Sánchez?

El ex participante de La isla de las tentaciones siempre ha intentado mantenerse al margen del concurso que estaba realizando la madre de su hija. Aunque, de momento, no se ha pronunciado respecto a la victoria de la joven, hace unas semanas dejó clara su postura en redes sociales.

«Quiero que gane Lucía. Obviamente, siempre la voy a apoyar en todo lo que haga, aunque no se me vea públicamente estoy con ella a muerte. No quiero hablar ni aclarar cosas que dice en el programa. Es su momento y su versión de las cosas. Su sueño era ir a GH y no voy a entrometerme yo desde afuera», explicó en su perfil de Instagram.