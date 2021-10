Lucia e Isaac se convirtieron en los grandes protagonistas de la entrega de este miércoles de ‘La última tentación’. La pareja protagonizó una tensa hoguera de confrontación, llena de reproches mutuos e incómodas verdades que salieron a la luz, y que dinamitaron su relación.

La gaditana entró pisando fuerte en la hoguera. Tal y cómo hizo durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’, Lucía no quiso ni saludar a Isaac y nada más sentarse, comenzó a cargar contra el catalán. En esta ocasión, incluso defendió a su ex pareja, Manuel.

«Es el mejor novio con el que me he podido topar, su problema llegaba cuando salía a la calle», señaló la joven. “Él, para lo bueno o para lo malo, se le ve venir y es real, tú escondes, una careta. Un sinvergüenza eres tú, te lavas la boca antes de hablar de él» añadió, ante la cara de incredulidad de Isaac que no entendía cómo estaba defendido a su ex pareja.

Lucía: «Has engañado a todo el mundo. ¿Sabes a quién no has engañado? A Manuel, porque la mirada no miente y tú eres un mentiroso» ¿Estas de acuerdo con ella? 🔄 Pues sí

❤️ Para nada 🔵 #LaÚltimaTentación7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/tBSLDgKnvd — La Última Tentación (@islatentaciones) October 27, 2021

Durante la hoguera, Lucía también reveló que Marina García siempre dijo la verdad, y que Isaac y ella se habían besado cuando el catalán aún era novio de la sevillana. Además, reveló que comenzó a desconfiar de él cuando volvió a hablar con Marina.

«No quieres a nadie más que a ti mismo. Estás retratado. Ahora todo el mundo va a ver que desde el año pasado estás mintiendo, no eres el buenecito», exclamó la gaditana.

Isaac también confesó que había estado enamorado de Marina, pero no de Lucía. Unas palabras que no sentaron nada bien a la gaditana, que no entendía cómo había jugado así con ella. Y finalmente, decidió abandonar sola ‘La última tentación’.

Lucía confiesa que empezó a desconfiar de Isaac con la conversación que tuvo con Marina. ¿Pensáis que Marina metió caquita? 🔄 Para nada

❤️ Sí 🔵 #LaÚltimaTentación7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/V66A3Q88Rr — La Última Tentación (@islatentaciones) October 27, 2021

«Lo mejor es que no he perdido mi vida ni mi tiempo con alguien que no merece la pena», señaló Lucía antes de abandonar el reality. Por su parte, Isaac también decidió marcharse solo de ‘La última tentación’, alegando que quería volver a ser la persona que era cuando entró en ‘La isla de las tentaciones’.

«Necesito un tiempo para mí, llevo frito un año. Saliendo de una relación y metiéndome en otra no he podido tener tiempo de estar solo», explicó antes de abandonar la hoguera de confrontación. «En esta relación al final ha sido la caperucita la que ha terminado comiéndose al lobo», exclamó Lucía al despedirse del programa.