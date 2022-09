Louis Tomlinson anuncia la fecha de estreno de ‘Faith in the future’, su nuevo álbum

¡Los fans de Louis Tomlinson están de enhorabuena! El artista de origen británico está viviendo un 2022 completamente arrollador a nivel profesional y personal. Y es que, tras ser líder en ventas con su primer tour mundial como solista, donde ha presentado a sus fans los temas de Walls, también ha hecho historia en nuestro país, recientemente, con la celebración de su propio festival, The Away From Home Festival.

Pero, y por si fuera poco, la pasada tarde del 31 de agosto el artista sorprendió a sus fans con una muy buena noticia, en noviembre sale a la luz su segundo álbum de estudio. Un nuevo proyecto discográfico que verá la luz el día 11 y que ha bautizado bajo el nombre de Faith in the future.

I’m so excited to finally tell you that my new album Faith In The Future is out 11th November. After living with this album for a while I can’t wait for you all to hear it. Thank you for allowing me to make the music I want to make.#FaithInTheFuture pic.twitter.com/9pLMaQiOMF — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) August 31, 2022

Asimismo, una de las peculiaridades de este lanzamiento es que el título del disco no ha sido una sorpresa para sus millones de fans en todo el mundo. El motivo de ello se debe a que el intérprete de Only the brave, quien comparte una cercana relación con sus seguidores en redes sociales, siempre se ha dirigido a ellos con mensajes positivos y esperanzadores, citando entre ellos la frase «Faith in the future».

«Estoy super emocionado de poder contaros que mi nuevo álbum Faith In The Future saldrá por fin el 11 de Noviembre. Después de haber vivido con este disco durante un tiempo, no puedo esperar a que lo escuchéis. Gracias por permitirme hacer la música que quiero hacer», ha escrito. Un anuncio que ha causado autentico furor en redes sociales, y no es para menos.

Además, y para ir calentando motores, Louis Tomlinson ha comunicado que este 1 de septiembre estará disponible en todas las plataformas de streaming su primer adelanto, Bigger Than Me. Un sencillo que, tal y como él mismo ha señalado, ha sido creado en honor a todos sus fans.