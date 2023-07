Lola Índigo confirma que está trabajando en un nuevo álbum y da algunos detalles

Lola Índigo está viviendo un 2023 absolutamente arrollador. Hace tan solo unos meses la artista presentaba al mundo su tercer proyecto discográfico, un trabajo que bautizó bajo el título de El Dragón y por el que actualmente se encuentra recorriendo numerosas ciudades con su tour.

Un álbum con el que ha conseguido todo tipo de hitos que se suman a su brillante carrera musical. Pero, lejos de quedarse de brazos cruzados, la cantante ha sorprendido a su público al revelar que se encuentra trabajando ya en su siguiente disco. Una noticia que, como no podía ser de otra manera, ha desatado por completo el furor en redes sociales.

Tal y como ha revelado en su encuentro con EstiloDF, este nuevo álbum ya se encuentra en proceso de cocción y todo apunta a que será muy diferente a sus anteriores trabajos. “Ni siquiera había acabado El Dragón y ya estaba pensando en lo siguiente”, afirma.

“No sé bien cuándo saldrá, sé que no será un álbum, sino un EP. Más personal, más íntimo, inspirado en situaciones que he vivido», explica. Unas declaraciones con las que, sin lugar a dudas, no ha dejado indiferente a nadie. Eso sí, aunque no ha desvelado más detalles al respecto, la emoción y el hype entre sus fans no se ha hecho de esperar.

Mientras tanto, Lola Índigo sigue disfrutando al completo de la promoción de El Dragón, un proyecto por el que estuvo trabajando durante dos años de manera muy intensa. Eso sí, siempre tuvo muy claro cómo quería que fuera el disco. «El formato es físico, queríamos que fuera una joyita, que tuviera un librito lindo, que estuviera bien cuidado, todo en 3D y con retoques. Fue muy dificil, pero valió mucho la pena», ha asegurado para el citado medio.