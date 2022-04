Lo ha confirmado a través de sus redes sociales y la alegría de sus seguidores no ha podido ser mayor. El próximo 13 de mayo Mimi Doblas estrenará oficialmente el primer documental biográfico de su carrera musical bajo el nombre artístico de Lola Índigo.

Un nuevo proyecto con el que la artista mostrará al mundo una parte de sus orígenes como Mimi y revelará algunos de los secretos que se ocultan entre bastidores cuando eres una de las cantantes más sonadas a nivel nacional. Un anuncio que ha realizado en sus redes y que ha compartido junto al teaser del documental.

13 de mayo en @PrimeVideoES

💞 La Niña 💞 el documental

para el mundo entero 🌍 la historia de como la niña lo soñó y vosotros lo hicisteis realidad ✨ pic.twitter.com/nlkLiikB1S — lola indigo (@lolaindigomusic) April 27, 2022

«Yo sabía que dentro de mí tenía algo muy poderoso. He cogido lo mejor, lo valiente, lo capaz, he cogido lo diva y lo he puesto sobre el escenario… Si a mí me parece importante hacer una canción sobre mis amigas, pues lo voy a hacer. Pero todo lo demás, la niña, Mimi, es lo realmente importante» se escucha explicar a la intérprete en el video.

Un teaser de medio minuto que ha dejado a todos con la miel en los labios, y no es para menos. Su etapa artística de ‘La niña’ no solo ha sido una de las más aclamadas y valoradas por el público, sino también una de las más significativas en la carrera musical de Lola Índigo.

‘La niña de la escuela’, ‘Lola Bunny’, ‘4 besos’ o ‘La llorera’ son algunos de los hits que componen el álbum de ‘La Niña’, un trabajo que se podrá conocer un poco mejor en el documental. Eso sí, cabe señalar que para poder disfrutar al completo del mismo habrá que estar suscrito a la plataforma de pago de Amazon Prime Video.