Lia Kali sorprende en ‘El Hormiguero’ con su trágica experiencia: «Vi cómo torturaban a gente»

El Hormiguero ha comenzado una nueva semana y lo hace con una invitada que no ha pasado nunca por el programa, algo que no suele ser habitual en el programa. La entrevistada ha sido la cantante Lia Kali, una de las grandes promesas de la música rap en nuestro país y que ha llegado con nuevo disco publicado hace unos meses, siendo un descubrimiento para muchos espectadores.

La noche comenzaba con el presentador valenciano asegurando que había caído rendido ante la voz y las letras de su invitada, a la que conoció hace solo cuatro semanas gracias a un vídeo de Instagram. Su forma de cantar la hizo incluso dudar de que fuese española, pero para su sorpresa sí lo es.

Por si fuera foco, la invitada llegó recomendada por Rels B, el rapero del momento en nuestro país que triunfa en América y que hace solo unos días también pasó por el programa. El mallorquín le dijo a Motos que debía llevarla como invitada lo antes posible antes de que su fama explotase.

Para Lia Kali era una noche muy especial, ya que ha sido siempre seguidora de El Hormiguero, desde que era solo una niña. «Veía este programa todas las noches. De hecho, cuando terminaba el programa era la hora de irme a dormir. Para mí es en recuerdo superdulce», contaba.

Tras caer rendido a sus letras, el valenciano le preguntó por la inspiración que le había llegado, desvelando que todo había sido fruto de una adolescencia muy complicada. «Era una niña dolida, con mucho dolor y mucha rabia. Es lo que transmito en mis conciertos. Hay mucha gente que así y no puede parar porque le hicieron mucho daño. Yo sé de dónde viene ese dolor, pero no hace falta entrar», ha dicho sin querer dar muchos detalles.

«La vida es puta, pero me ha bendecido con el dolor de haberme sentido tan pequeña, tan miserable y de haber llegado al punto de pensar ciertas cosas que otros también piensan y no verbalizan», ha dicho antes de que Pablo le preguntase sí había pensado en morir, dejando claro que en sus peores momentos se había llegado a plantear el suicidio.

Lia Kali tuvo una dura adolescencia

«Por ejemplo, pensar en la muerte, no poder más. Ahora todo lo contrario, todo vida. Era una niña adolescente con muchas pasiones y dolores. Ser una persona sentida es jodío», aseguraba. Ha sido en ese momento cuando el de Requena le ha querido preguntar por la canción UCA, un tema en el que la invitada se abre completamente y cuenta cómo fue su duro paso por la UCA de Sant Boi, un centro que es una Unidad de Crisis Adolescente y que trata a los jóvenes con problemas.

En la letra de la canción narra cómo durante una crisis escuchó a su madre pedir ayuda y a los minutos ser llevada en ambulancia a este centro especializado. Después llegarían las pastillas, a las que se refiere como drogas para que los chicos ingresados estuvieran calmados.

«Ahí vi cómo torturaban a gente, la tenían atada a una cama durante una semana. Hay personas que necesitan sanar, darse un abrazo y no les dejan ni de contacto físico ni hablar con nadie. La solución no es medicarlas hasta que no sepan ni quiénes son», ha lamentado.

Aunque por suerte para ella ya pasó esa etapa, que vivió con 14 y 15 años, sigue en contacto con gente que sigue tratando con estos centros y le cuentan que todo sigue igual y las prácticas no han cambiado. «En España hay un problema gordo con lo que hacemos con la gente que molesta, que es dormirla. Me da vergüenza y dolor que haya gente que pase por estas torturas que están prohibidas en numerosas partes de Europa», ha protestado.

Motos se ha sentido muy identificado con esta historia, ya que su juventud también fue muy complicada, ya que las malas compañías le llevaron por el mal camino durante su vida en su Requena natal. Allí formó parte de una banda de atracadores, aunque vio que debía cambiar de rumbo después de que uno de sus amigos muriese intentando escapar de la Guardia Civil y otro entrase en la cárcel, dos sucesos que pasaron en solo unos días y le abrieron los ojos.