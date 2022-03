Lennis Rodríguez esta de vuelta con nueva música. La dominicana ha estrenado un nuevo tema que promete convertirse en uno de los temazos de este año. Para conseguir el objetivo, ha unido fuerzas con uno de los artistas más influyentes de nuestro país, Omar Montes, y junto a la producción dirigida por Chus Santana para lanzar, ‘Aunque no te pueda ver’.

Tal y como anunció a través de sus redes sociales, este tema formará parte de su nuevo álbum discográfico titulado ‘Punto y Aparte/Serendipia’. De esta manera, la artista nos trae un tema sensual en el que vemos una química muy intensa entre sus protagonistas. De esta forma nos presentan Lennis y Omar su nueva colaboración hipnótica junto a sus sonidos puramente urbanos.

Este tema cerrara el álbum de cuatro canciones de la intérprete de ‘Querer es Poder’, que se sumará a las canciones ya estrenadas como ‘Bucle’, ‘Mírame a la cara’ y ‘La canción X (Reclamo)’.

En este nuevo proyecto podemos conocer una versión más cercana a pop. Eso sí, sin olvidar la esencia urbana que tanto le caracteriza al triunfar con éxitos como ‘Diablita Remix’, ‘Cucu’, ‘Te Sale’ o ‘Trukitos’.

Sin embargo, esta nueva colaboración no llega sola ya que han lanzado un videoclip innovador y muy sensual. Un proyecto que ha contado con la dirección del productor, Alex Terrero, quien ha apostado por una escenografía romántica entre sus protagonistas para la producción.

Prueba del sentimiento que derrochan en esta entrega, Lennis canta en los primeros versos del tema: “Amantes de una noche como mis ojos ven la lluvia caer. Te haces que no me conoces, pero no puedes quitar mi nombre de tu piel”, un tema muy especial que, sin lugar a duda, es perfecto para dedicárselo a esa persona tan especial.

Por el momento, estamos enganchados a ‘Aunque no te pueda ver’, aunque no sabemos si se convertirá en un bombazo, y a ti, ¿qué te parece lo nuevo de Lennis Rodríguez y Omar Montes?