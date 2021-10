Este viernes Leiva presenta ‘Iceberg’, el segundo adelanto extraído de su quinto álbum de estudio ‘Cuando te muerdes el labio’, que estará marcado por una gran presencia femenina. En esta ocasión, el músico ha contado con la participación de Fer Casillas.

Producido por Be Sweet y Mamá Húngara, ‘Icerberg’ es un poema hecho canción. Un tema en el que Leiva y la artista mexicana muestran su parte más romántica. Siendo además una propuesta musical muy potente, con la que se desgrana un poco más el nuevo disco de Leiva.

Estos dos primeros adelantos del disco, demuestran que el músico no se vende, y que pasados los años, sigue teniendo un marcado estilo personal indudable. Así como un don para componer letras que invitan a reflexionar, y a disfrutar de las canciones estrofa a estrofa, en un momento en el que la mayor parte de la música es de “consumo rápido”.

“Iceberg” feat. @fercasillas

Nuevo adelanto de #CuandoTeMuerdesElLabio, que se publica esta noche. 🎥 El videoclip ha sido rodado íntegramente en Argentina. Haciendo pre-save, se podrán escuchar unos segundos de la canción 👉🏽 https://t.co/ipC2x7TWTd pic.twitter.com/RDJx9p9d72 — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) October 7, 2021

No es ningún secreto que a día de hoy, las mayoría de las canciones se publican, se ponen de moda y en unos meses nadie se acuerda de ellas, no obstante, con la música de artistas como Leiva, esto no ocurre.

Leiva es atemporal. Un músico que hace canciones para que sean disfrutadas sin un tiempo definido. Canciones que aunque pasen los años, nunca es tarde para volver a ser escuchadas. Y ahí reside gran parte de su éxito.

La mejor prueba de esto son los dos primeros adelantos de su próximo disco. Tras ‘Histéricos’ con Ximena Sariñana, llega ‘Iceberg’, una canción melódica y embaucadora, en la que Leiva y la artista mexicana Fer Casillas hacen una fusión de estilos que encaja a la perfección.

‘Iceberg’ se ha presentado junto a un videoclip dirigido por Eloy Colom, que ha sido grabado íntegramente en Argentina. En él, los paisajes desérticos coprotagonizan el vídeo junto con la socióloga y bailarina Kanako Hongo. Mientras que a través este segundo adelanto, el músico vuelve reivindicar el gran protagonismo femenino que tendrá su nuevo disco.