Laura Matamoros confiesa que podría llegar a quedarse ciega: «Apenas tengo visión»

El pasado miércoles 19 de noviembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles presentada por Sonsoles Ónega. De esta forma, fueron testigos de cómo Laura Matamoros se sentó en el ya mítico sofá blanco para dar a conocer muchos detalles de su vida. Entre otras cuestiones, durante la entrevista, la hija de Kiko Matamoros y Marián Flores no pudo evitar emocionarse muchísimo al recordar cómo fue su infancia: «La gente piensa que todo ha sido fácil, pero para nada. Yo estoy aquí por habérmelo trabajado». Y añadió: «Nadie me ha regalado nada y he vivido unos años complicados cuando era pequeña y mis padres se separaron». De esta manera, por su experiencia personal, siempre se propuso cuidar a sus hijos, Matías y Benjamín, para que no sufrieran lo mismo que ella y su hermano Diego Matamoros sufrieron cuando sus padres se separaron.

«Hay detalles que se deben cuidar y saber que ellos siempre pueden escuchar cosas y les puede afectar, no he querido que experimentaran lo que yo, que tanto me ha marcado», reconoció la invitada de Y ahora Sonsoles. Además, mientras recordaba esta complicada etapa de su vida, Laura Matamoros no pudo evitar emocionarse. Y es que, a pesar del tiempo, parece que todavía sigue muy presente: «Uff, no pensaba ponerme así. Está claro que sigue latiendo la herida». Pero no todo quedó ahí, puesto que, en un momento dado de la entrevista, Sonsoles Ónega preguntó a la sobrina de Mar Flores por su enfermedad. Debemos recordar que tiene un glaucoma que le está afectando a la visión. «Eso me impide ver bien. Tengo dañado el nervio óptimo, por lo que veo muy poquito de la mitad del ojo para abajo», comenzó explicando Laura Matamoros, y añadió: «Apenas tengo visión», indicó.

Acto seguido, quiso recordar cómo fueron esos momentos previos al diagnóstico, cuando los médicos no tenían ni la menor idea de qué tenía: «Pensaron que tenía un tumor cerebral. Gracias a Dios está todo controlado y de momento no he perdido más visión», confesó. Todo ello mientras aseguraba que se había acostumbrado a vivir con esa condición: «Es algo con lo que convives y espero que no vaya a más».

Además, la creadora de contenido se ha sincerado sobre cómo es su día a día desde que comenzó a dedicarse al mundo de las redes sociales. Como no podía ser de otra manera, optó por aprovechar su paso por Y ahora Sonsoles para poner en valor el trabajo que realizan las personas que, como ella, se dedican a este sector.

«Hay mucho trabajo y esfuerzo detrás, de verdad», comenzó explicando la hija de Kiko Matamoros, bajo la atenta mirada de Sonsoles Ónega. Por si fuera poco, la creadora de contenido no dudó un solo segundo en ir mucho más allá a la hora de sincerarse como nunca sobre este asunto que, en muchas ocasiones, genera cierta polémica: «Me alegra que poco a poco se vaya profesionalizando y reconociéndose como una profesión», sentenció.