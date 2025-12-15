El padre que abusaba sexualmente de su hija en Palma: la sometía a tocamientos y le daba besos en la boca

La Audiencia Provincial de Palma abrirá sus puertas este miércoles para juzgar a un padre al que se le acusa de abusar sexualmente de su hija menor de edad en su casa de Palma. Allí, la sometió a tocamientos por diversas partes del cuerpo y lo dio besos en la boca sin su consentimiento.

Los hechos tuvieron lugar en junio del año 2016. La víctima por aquel entonces vivía en un centro y necesitaba permiso para salir. En el día en el que ocurrieron los hechos, el hombre urdió un plan para abusar de la menor: la invitó a ir a su vivienda y ella aceptó, según expone el fiscal en su escrito de acusación.

Una vez en la casa el hombre sometió a su hija a varios tocamientos por el cuerpo. También le dio un beso en la boca sin su consentimiento. Hay que recordar que este sujeto cuenta con antecedentes penales. En 2009 fue condenado por un delito de violencia de género y en 2013 por un hurto.

Ahora, estos hechos se llevarán a juicio a partir de las 13:30 horas de este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. La Fiscalía pide para el acusado una condena de dos años de prisión, además del pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.