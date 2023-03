La tercera gala de Supervivientes 2023 estuvo llena de momentos que volvieron a hacerse virales en las redes sociales. Uno de ellos fue protagonizado por la presentadora Laura Madrueño, que desde Honduras protagonizó una metedura de pata que fue muy comentada.

La gala de este jueves transcurría con total normalidad hasta que tras la expulsión, Laura Madrueño cometió un error al desvelar uno de los mayores secretos de la edición y que los concursantes obviamente desconocían.

Artùr Dainese se convirtió en el segundo concursante en abandonar los Cayos Cochinos. De esta forma, el nuevo expulsado pondría rumbo a la Playa de los Olvidados, donde se reencontraría con Jaime Nava, el primer expulsado de la nueva edición.

Tras conocer el nombre del nuevo expulsado, Laura Madrueño cometió un error, al desvelar que el concursante expulsado no cogería un avión, algo que ya se sabe de otros años. No obstante, los concursantes no tienen por qué conocer esta información.

Y debían seguir sin saberlo. No obstante, tras la metedura de pata de la madrileña, ahora los concursantes ya conocen su destino una vez sean expulsados. Tras expulsión, la presentadora destacaba: “Artùr ahora te vas con Jaime a la Playa de los Olvidados”, expresó sin ser consciente de su error.

Jorge Javier Vázquez, desde plató, suspiraba al oír el error garrafal de su compañera, mientras que se escuchaba a la presentadora preguntar si “se supone que no lo sabían”. No obstante, en las redes sociales han querido restarle importancia al asunto, dándole todo su apoyo a la presentadora.

Laura Madrueño, gracias por el momentazo de la metedura de pata🤣 Me encantan estos gazapos. Que nadie de la organización la riña, que en realidad todos saben que hay algo, si todos los años es más o menos lo mismo! #SVGala3 — NAIROBI (@Fuucsia) March 16, 2023

La Madrueño soy yo con los «secretos» q sabe todo el mundo…q NormalizO y largo todo

Brava Laura!! Ya tienes una TalifanA 😜 #SVGala3 pic.twitter.com/Zoi7SA2AvL — 💃🏻ConBata Y peineta💃🏻 (@ConBatayPeineta) March 16, 2023

El apuro que está debiendo pasar Laura Madrueño por contar el «secreto» de la edición, me da penica por el gambazo …

Ánimo reina ✨️#SVGala3 — (Sin)Vergüenza. (@Abeluko997) March 16, 2023

@laura_madrueno makina! Demostrando que no somos máquinas y que podemos equivocarnos, los principios son un caos en cualquier trabajo 💪🏾💪🏾💪🏾 ánimo 🤍🤍 — Alba Chamorro (@Albachamorro) March 16, 2023

La Laura Madrueño como está? Pobrecita ha sido buenísimo jajaja a todos nos ha pasado alguna vez — Mrpvs (@lordkain39) March 16, 2023