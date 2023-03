‘Supervivientes 2023’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco regresó este jueves con una nueva entrega de Supervivientes 2023. En una gala conducida por Jorge Javier Vázquez desde plató, y por Laura Madrueño desde Honduras, los espectadores conocieron el nombre del nuevo expulsado de la edición.

Fueron los espectadores de Supervivientes 2023 quienes decidieron quién sería el segundo concursante que abandonaría Honduras. Los nominados de esta semana eran Gema Aldón, Artùr Dainese y Sergio Garrido. Los tres se pusieron en manos de la audiencia para continuar en el concurso.

Jorge Javier Vázquez comenzó revelando que Gema Aldón era la primera nominada en continuar su andadura por el concurso: «Los espectadores han decidido que sigue en el concurso, Gema Aldón», anunció el presentador, mientras ella se emocionaba.

«He estado emparanoiada durante la semana porque pensaba que no tenía apoyo fuera. Muchísimas gracias», señaló la hija de Ana María Aldón. De esta forma, la expulsión se quedó entre Sergio y Artùr. «Sólo hay 500 votos de diferencia entre ambos», anunció el presentador.

Artùr Dainese se convierte en el segundo expulsado de #Supervivientes2023 tras un igualadísimo duelo con solo 500 votos de diferencia 💥😱 🌴 #SVGala3 https://t.co/LVPit3LIjn — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2023

Finalmente, esos votos le dieron ventaja a Sergio Garrido, que fue el concursante más votado para continuar en Supervivientes. De esta forma, Artùr Dainese se convirtió así en el segundo expulsado de la nueva edición del concurso.

El concursante se sentía en desventaja por ser el «menos conocido» en España, en comparación con sus compañeros de la edición. «Aquí la gente no me conoce bien», señaló antes de despedirse. No obstante, Jorge Javier le aclaró que eso no era un problema.

«Hay mucha gente desconocida que ha participado en concursos y no ha sido un impedimento para que lleguen a puestos importantes», le dijo el presentador, antes de que el nuevo expulsado pusiera rumbo a Playa de los Olvidados con Jaime Navas.