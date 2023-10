Laura Bozzo destapa su estrategia en ‘GH VIP 8’ y lanza varias advertencias

La cosa está que arde en la casa de GH VIP. El reality no ha hecho sino comenzar y ya hay crispación entre sus participantes. Laura Bozzo, Sol Macaluso y Álex Caniggia son los nuevos nominados de la semana y se juegan su permanencia definitiva en Guadalix de la Sierra, este próximo jueves 5 de octubre.

Debido a ello, en la Última hora, presentado por Lara Álvarez, los concursantes se posicionaron detrás de la persona nominada que querían que abandonara el reality. Una situación que ha provocado que cada uno diese su alegato al respeto y por la que la presentadora peruana no se ha quedado callada.

Laura: «No estoy jugando acá para ser la casa de Heidi» #GHVIP2O pic.twitter.com/KTAXvcfIPC — Gran Hermano (@ghoficial) October 2, 2023

«Si tuviera que votar me pondría detrás mío, porque si la mayoría aquí quiere una casa de paz y amor, de no discutir, de no pasar la verdadera personalidad que tenemos, yo no pego en una casa donde todo el mundo quiere una carita de hipócrita para que no te nomine», comenzó diciendo. Unas primeras palabras que ya comenzaban a presagiar los numerosos dardos envenenados que se avecinaban hacia sus compañeros de casa.

«En televisión, la gente quiere el personaje real, no hipocresía, ni personajes demasiado perfectos para ser reales. Y si en algún momento Laura en América (programa que presentó en su país y lideró la audiencia durante años) tuvo el poder que tuvo, es simplemente porque yo soy como soy. A quién no le gustan las discusiones, es una pena pero la vida está para enfrentarse, solucionar y decir lo que uno tiene en el corazón», agregó molesta.

Zeus: «Entiendo que vengas a esta casa a jugar»

Laura: «Y yo entiendo que vengas a hacer todo lo que diga Susana» VUELAN LOS CUCHILLOS Y ESTAMOS LIVING 🔪💥🔪💥🔪💥 #GHVIPO2 pic.twitter.com/ZohanffPa1 — Gran Hermano (@ghoficial) October 2, 2023

Unas declaraciones que se han viralizado por completo en redes sociales y que no dejaron indiferente a nadie, ni siquiera al resto de los concursantes. «Si quieren una casa de mariposas flotando, sáquenme porque yo no voy a participar en este pueblito barato de hacerme la buena, la santa y no decir lo que pienso. Eso no va con Laura Bozzo», afirmó contundentemente. Eso sí, no quiso finalizar su alegato sin lanzar una clara advertencia.

«Si me quieren dentro de la casa, seguiré diciendo lo que pienso, haciendo locuras… Pero nadie me va a cambiar. Y no voy ni por un premio ni por dinero, a vender mi lengua a nadie», sentenció. Asimismo, cabe señalar que Susana, Gustavo, Jessica, Luitingo y Zeus han sido los que se han puesto detrás de la presentadora, votando por su salida del concurso.