Lady Gaga recibe el certificado diamante por ‘Just Dance’, su primer single lanzado en 2008

Lady Gaga está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, no obstante, no olvida sus orígenes. Recientemente, la artista estadounidense se emocionó al enterarse de que su primer single, Just Dance, acababa de recibir el certificado diamante en Estados Unidos.

Hace 15 años, Lady Gaga publicaba su sencillo debut Just Dance, sin saber que se convertiría en número uno en todo el mundo y que sería el comienzo de una de las carreras musicales más grandes de la historia de la música actual.

Just Dance fue la canción que catapultó a Lady Gaga al estrellato mundial. La artista entró por la puerta grande a la industria musical internacional, pues solo le hizo falta una canción para instaurarse como una de las grandes divas de la música a nivel global.

Traducido el disco de diamante a unidades vendidas, se trata de diez millones de ventas. Unas cifras que muy pocos artistas han alcanzado a lo largo de su carrera, y que la artista estadounidense ha conseguido ya en tres ocasiones desde que comenzó su andadura en el mundo de la música.

De esta forma, Lady Gaga ahora tiene tres singles con certificación diamante por la RIAA: Just Dance, Poker Face y Bad Romance, convirtiéndose así en la tercera artista femenina en lograr este hito junto a otras artistas de la talla de Katy Perry y Cardi B.

La artista estadounidense está disfrutando del éxito de todos sus proyectos profesionales, sin embargo, sigue emocionándose con pequeñas cosas, que le recuerdan el duro trabajo y largo camino realizado a lo largo de todos estos años, para llegar al punto en el que se encuentra ahora.