Kylie Minogue lo ha vuelto a hacer. La artista acaba de lanzar su nuevo single ‘Kiss of life’, una canción en la que ha contado con la colaboración de Jessie Ware.

‘Kiss of life’ es una canción con la que Kylie Minogue completa la reedición de su último álbum hasta la fecha, ‘DISCO’, que verá la luz esta misma semana, el próximo viernes 12 de noviembre.

De esta forma, a través de esta esperada reedición, la artista publica nuevos temas, como ‘A second to midnight’, ‘Can’t Stop Writing Songs About You’, así como también este nuevo single, que se mezclaran con versiones de canciones como ‘Real Groove (Studio 2054 Remix)’.

Kisses to all the incredible cast and chefs from the Kiss Of Life video 💋 #AveMario restaurant https://t.co/tHDNkgFPov pic.twitter.com/mblHSRrXcu — Kylie Minogue (@kylieminogue) November 7, 2021

Una reedición en la que Kylie Minogue estará muy bien acompañada. La artista ha contado con figuras de la música de la talla de Years & Years, Gloria Gaynor o Dua Lipa. Todos ellos, darán a cada una de las canciones un toque único, como ya hemos podido ver en ‘Kiss of life’ junto a Jessie Ware.

De esta forma, la artista vuelve a demostrar que se encuentra en un de los mejores momentos de su carrera. No hay quien pare a Kylie Minogue, tras haberse convertido en una estrella de la música a nivel internacional, y aún le quedan muchas canciones con las que hacer disfrutar a sus fans.

Contenido reedición ‘DISCO’ de Kylie Minogue

Disco 1

Magic

Miss a Thing

Real Groove

Monday Blues

Supernova

Say Something

Last Chance

I Love It

Where Does the DJ Go?

Dance Floor Darling

Unstoppable

Celebrate You

Till You Love Somebody

Fine Wine

Hey Lonely

Spotlight

Disco 2

A Second to Midnight (With Years & Years)

Kiss of Life (With Jessie Ware)

Can’t Stop Writing Songs About You (With Gloria Gaynor)

Real Groove (With Dua Lipa) (Studio 2054 Remix)

Say Something (Basement Jaxx Remix)

Say Something (F9 Club Mix)

Say Something (Syn Cole Extended Mix)

Magic (Purple Disco Machine Extended Mix)

Real Groove (With Dua Lipa) (Studio 2054 Initial Talk Remix)

Dance Floor Darling (Linslee’s Electric Slide Remix)