Kim Kardashian lanza una advertencia a la nueva mujer de Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West formaron unos de los matrimonios más mediáticos del mundo. No obstante, la empresaria estadounidense solicitó el divorcio en febrero del año 2021, después de una serie de polémicas del rapero que afectaron demasiado a su matrimonio.

Desde entonces, la empresaria comparte con el rapero la custodia de sus cuatros hijos, North, de 9 años, Saint, de 7, Chicago, de 4 y Psalm, de 3. No obstante, desde que se divorciaron “la crianza compartida es difícil”, admitió en el podcast Angie Martinez IRL.

Ahora, Kim Kardashian ha querido lanzar una advertencia a la nueva pareja de Kanye West, después de que el rapero le diera una segunda oportunidad al matrimonio con Bianca Censori, una joven australiana de 27 años con quien se casó recientemente en una lujosa ceremonia celebrada en Utah.

Kanye West and new ‘wife’ Bianca Censori go on honeymoon in Utah: report https://t.co/pL92En0Uzs pic.twitter.com/yApF3kUoQ0

— Page Six (@PageSix) January 13, 2023