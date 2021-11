Kiko Rivera se convirtió en el invitado estrella de este jueves en ‘Secret Story’. El dj entró en la casa para sorprender a los concursantes con una actuación y de paso, se recorrió las estancias de la casa, donde pasó unos meses junto a su mujer Irene Rosales, en ‘GH DÚO’.

«Tal y como están las cosas, lo mismo me quedaba yo aquí un par de meses… Me ha traído muchísimos recuerdos, pasé aquí 3 meses con gente maravillosa y otra no tanto, de los mejores tres meses de mi vida», señaló durante su conversación con Jorge Javier Vázquez.

Tras la última trifulca, Kiko intentó acercar posturas con Mediaset, mostrándose apacible y nostálgico, recordando los días que pasó en la casa que este jueves visitó como invitado.

Kiko: «Tal y como están las cosas, me quedaba aquí 2 o 3 mesecitos» #SecretGala8 pic.twitter.com/uuEQmDpVDX — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 4, 2021

«En esa casa coincidiste con tu mujer y con tu madre», le dijo el presentador. «Volvería a ese día, porque las cosas estaban mejor ahí. Pero va todo en camino, ahora están medio bien», señaló Kiko, dando a entender que su madre, Isabel Pantoja y él, siguen acercando posturas.

Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para acercar posturas con él. “Me gusta verte en Mediaset. Esta lo quieras o no es tu casa y la de tu familia», le dijo el presentador. A lo que Kiko respondió: «A veces cometemos errores, ya sabes como soy… Pero os tengo mucho cariño, sobre todo a ti y siempre tengo un huequito para ti».

Kiko Rivera también se deshizo en palabras de cariño hacia Luis Rollán: “Para mí Luis es parte de mi familia, yo lo adoro a mi primo Luis, lo adoro. Me encantaría poder abrazarlo», señaló.