Después de ver como su hermana quedaba «destrozada» y de que ‘Secret Story’ decidiese cancelar su entrada en el programa, el dj ha querido matizar sus palabra. En un primer momento, lanzó un comunicado en redes sociales admitiendo un posible error.

Tras no admitir de forma contundente su equivocación, decidió conceder una entrevista en pleno directo, algo que no estaba previsto. En una primera intervención, que fue por teléfono, reconoció estar «fastidiado» después de comprobar que las cosas «no han salido como yo pretendía que saliesen».

Se mantiene en lo que dijo, aunque cree haberse equivocado «en contar algo tan personal». «Cuando uno está en caliente y te hacen preguntas o afirmaciones como me hicieron en este caso, quizás pudo conmigo todo lo que ha pasado, la mente a veces te traiciona y en este caso lo ha hecho», se justifica.

Aunque se trata de uno de los personajes del mundo del corazón que más portadas y programas ha protagonizado, está sorprendido por la relevancia que han tenido sus declaraciones: «No sabía que pudiera llegar a este punto».

Todo fue un calentón

El producto de este calentón del hijo de la tonadillera fueron las palabras de Dulce. «Contó cosas y al preguntarme eso yo me encendí como un cerillo (…) Quizás me encendí demasiado y no pretendía eso, me he equivocado y lo siento, no me siento nada bien».

A pesar de todo el revuelo, Kiko no ha hablado todavía con su familia «quitando a mi prima Anabel que mantengo conversaciones con ella». «Con el resto de miembros es cero por ambas partes y de momento así quiero seguir», deja claro.

Kiko Rivera: “No han salido las cosas como me hubiesen gustado que saliesen”

Claro,pensaba q iba a entrar en Secret Story siendo protagonista tras la entrevista y pensaba q cuando saliese se iba a hinchar a Deluxe y a entrevistas. NO CUELApic.twitter.com/acoOF5QcBp — LA YAYA👵 ✈️ (@layayadenick) February 4, 2022

Ese alejamiento de la familia no es por capricho, ya que está siguiendo los consejos de su psiquiatra y psiocólogo. «No he tenido ninguna recaída, gracias a Dios, estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo (…) «Me dijeron que me alejase de mi familia porque no me hacían bien», explicó.