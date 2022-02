Kiko Rivera vuelve a estar en el ojo del huracán tras haberse publicado, este miércoles 2 de febrero, una entrevista exclusiva para la revista ‘Lecturas’. Tal y como nos tiene acostumbrados, el DJ ha concedido unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, tirando de sinceridad sin importarle lo más mínimo la repercusión que pudiera tener.

Después de meses sin hacer ningún tipo de declaración, Kiko Rivera ha roto su silencio para dar a conocer muchos detalles. En esta ocasión, entre otras cuestiones, el hijo de Isabel Pantoja ha confirmado que la relación con su hermana está completamente rota. Además, confirmó una serie de hechos hasta ahora desconocidos que han dejado en shock a más de uno.

Uno de ellos tiene una estrecha relación con una durísima situación: hace años, el finalista de ‘Gran Hermano Dúo’ salvó la vida de Isa Pantoja después de que ésta, presuntamente, tratara de autolesionarse. De esta manera, Kiko Rivera reconoció que “la pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas”.

¡Dice basta! @riverakiko rompe su silencio y narra el dramático trance vivido en Cantora cuando su hermana Isa intentó quitarse la vida. Todos los detalles, hoy en exclusiva en tu revista #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/blH89EX49s — Lecturas (@Lecturas) February 2, 2022

Por si fuera poco, aseguró que “mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema”, por lo que se siente profundamente decepcionado con ella. Hasta tal punto llega la cosa que no duda en afirmar que “no la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!”, exclamó.

Lejos de que todo quede ahí, Kiko Rivera reconoció que había tomado la decisión de poner tierra de por medio con Isabel Pantoja: “Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: ‘No aguanto más, me voy a quitar la vida’. Repetía esa cantinela”, confirmó. Debemos tener en cuenta que esta noche, a partir de las 22:00 horas, Kiko Rivera entrará en ‘Secret Story’.

Lo que no imaginábamos era que tenía otro secreto guardado bajo el brazo: esta exclusiva que ya está dando de qué hablar. El DJ pasará unos días en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra con el resto de concursantes. De esta manera, revivirá la experiencia de ‘Gran Hermano Dúo’ que vivió junto a Irene Rosales y por la que consiguió llegar a la final. Mientras esto suceda, ¿cuál será la respuesta de Isa Pantoja a las incendiarias declaraciones de su hermano?