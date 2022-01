Kiko Rivera entrará en la casa de ‘Secret Story’ el próximo miércoles durante la gala presentada por Carlos Sobera. El hijo de Isabel Pantoja se quedará unos días para convivir con los concursantes.

El programa de Telecinco desveló que Kiko Rivera estará durante una semana conviviendo con los participantes. Además, el dj podrá revivir su experiencia de ‘GH Dúo’, formato al que llegó hasta el final acompañado de su esposa Irene Rosales.

BOMBA 💣 @riverakiko entra el miércoles a La Casa de los Secretos y estará allí hasta el domingo con una misión MUY importante #SecretNoche3 pic.twitter.com/Dw1vbfaLIn — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 30, 2022

El hijo de Isabel Pantoja ha conectado con Toñi Moreno a través de videollamada y ha anunciado que está muy motivado por su entrada a ‘Secret Story’. «Estoy encantado de vivir de nuevo esta experiencia, aunque no sea para concursar. Estoy nervioso, porque yo no sé qué tiene esa casa que, si vas bien allí, como yo fui, se viven las cosas de diferente manera y mola mucho», comentó el cantante.

«Además, me gusta que haya vuelto el tema de los anónimos, ver la cara que ponen cuando te ven, conocerles mejor… Intentaré dar lo mejor de mí, he estado pendiente hoy de la casa para enterarme y no veas cómo están las cosas», ha dicho Kiko Rivera.

Kiko Rivera: «Estoy nervioso. No sé qué tiene esa casa, allí se viven las cosas de diferente manera, mola mucho» #SecretNoche3 pic.twitter.com/XYsrUPCxsB — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 30, 2022

El dj también comentó el supuesto distanciamiento entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Estos rumores apuntan a que el matrimonio podría separarse debido a la implicación de una tercera persona.

«Te vas a ahorrar todo lo de tu prima Anabel y la separación de Omar Sánchez», le ha comentado Toñi Moreno de forma irónica y Kiko Rivera le ha respondido que «me da mucha pena porque a Omar le tengo cariño y a mi prima también. Y ojalá sea mentira y lo solucionen bien», comentó el cantante.