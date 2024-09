No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los colaboradores más polémicos de la televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Si hay algo que siempre le ha caracterizado es que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de dar a conocer su opinión sobre diversos temas y asuntos, sin importar en absoluto las consecuencias. Es por eso que el marido de Marta López Álamo, durante muchos años, se ganó a pulso ser uno de los colaboradores estrella tanto de Sálvame como en su versión Deluxe. Ahora, durante su etapa en Ni que fuéramos, tampoco está dejando indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos cuando, hace tan solo unos días, salió profundamente indignado y decepcionado del tanatorio de Tres Cantos, en Madrid, donde se estaba velando el cuerpo de Jimmy Giménez-Arnau.

Entre otras cuestiones, Kiko Matamoros reconoció que se marchaba de ese lugar «con un sabor muy amargo». No tardó en explicar la razón: «Sandra (viuda de Jimmy) ha tenido que soportar alguna situación con alguna visita absolutamente impertinente y absurda. De Jimmy hay contenido suficiente como para no rascar en situaciones morbosas para intentar arañar una décima de audiencia entre unos y otros. Me parece asqueroso». Lejos de que todo quede ahí, el tertuliano no dudó un solo segundo en ir mucho más allá a la hora de sincerarse respecto a lo que vivió en el velatorio de su gran amigo y compañero: «Ya puestos, quiero decir que si algo me repugna es el desagradecimiento y el olvido. He echado en falta algunas coronas. Joder, qué gentuza». Sin duda, con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser uno de los colaboradores más sinceros y a la vez polémicos de la pequeña pantalla.

Pero por lo que realmente se hizo conocido Matamoros fue por su etapa como representante de varios rostros conocidos. Una de sus épocas más brillantes en este sentido fue cuando representó a Mar Flores que, por aquel entonces, contaba con una enorme popularidad. La vinculación de Kiko con esta familia fue más allá cuando contrajo matrimonio con Marián, hermana de la modelo. Fruto de esta relación nacieron cuatro de sus hijos: Lucía, Diego, Laura e Irene.

Durante su participación en Special People Club, el podcast de Esty Quesada (Soyunapringada) para Podimo, el colaborador de Ni que fuéramos ha querido sincerarse sobre esta etapa profesional como representante de grandes estrellas: «Cuando empecé mi experiencia profesional como representante, apliqué la lógica a las cosas y dentro de esa lógica y del mundo en el que me estaba moviendo, intentaba acerca la imagen de mi representado a la prensa, a los medios…».

Acto seguido, Kiko Matamoros quiso ir mucho más allá: «Me sucedieron cosas tremendas… No me gusta señalar pero, en fin, que soborné a unos cuantos, otros cuando se dejaron sobornar y a otros fue imposible sobornarlos por la barbaridad por la que se querían vender». Y llegó a una conclusión: «La tele antes era mucho más corrupta».

Como no podía ser de otra manera, Esty Quesada quiso saber qué cosas llegaron a pedir al colaborador de televisión para que ese soborno se hiciera efectivo. Él no tardó en sincerarse, alegando que le habían llegado a pedir desde un Cartier hasta un viaje para dos personas a China. De esta forma, Kiko Matamoros dejó claro que tiene muchísimas anécdotas de esta etapa profesional.