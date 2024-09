Kiko Jiménez estalla como nunca contra Maite Galdeano: «Estás pidiendo a tu hijo que me asesine»

No es ningún secreto que uno de los enfrentamientos que más está dando de qué hablar es el que están protagonizando Maite Galdeano y Sofía Suescun. Desde que ésta puso punto y final a su participación en Supervivientes All Stars, donde consiguió la tercera posición, la guerra estalló por los aires. Hasta tal punto que la madre de la joven saltó la valla de su casa para poder hablar con ella, provocando la llegada de la Guardia Civil. Por si fuera poco, hemos sido testigos de cómo Sofía Suescun acudió a De Viernes para dar a conocer muchos detalles sobre lo que detonó el distanciamiento con su madre, pero también todo lo que ha vivido en los últimos años. Lejos de que todo quede ahí, el pasado viernes, fue Maite Galdeano la que se sentó en el plató del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Entre otras cuestiones, se sinceró sobre por qué estaba convencida de que Kiko Jiménez había influido en la decisión de su hija.

Tan solo un día después de esa entrevista, el ex concursante de Supervivientes 2024 ha acudido a su puesto de trabajo en Fiesta para pronunciarse sobre las declaraciones que ha hecho su suegra. Recordemos que ésta no solamente habló de su vida, de los maltratos que sufrió por parte de su ex pareja y lo duro que fue criar a sus dos hijos. Y es que Maite dio a conocer una serie de episodios de bastante mal gusto que vivió con Kiko Jiménez. Según ella, presenció una discusión entre la pareja tras el regreso de su hija de Supervivientes All Stars, en la que el andaluz estalló contra la joven: «¿Tú para qué has ido ahí? ¿No te das cuenta de que has quedado como la put* de España?». Es por eso que, en el programa Fiesta, Kiko Jiménez ha querido desmentir las declaraciones de su suegra, dejando muy claro que son completamente falsas.

«La entrevista me pareció un despropósito. Faltó mucho a la verdad, por no decir que solo contó mentiras. Por un momento pensé que la entrevista la daba María Teresa de Calcuta, en vez de María Teresa Galdeano», comenzó diciendo Kiko Jiménez. Es por eso que el andaluz ha dejado claro que su objetivo es desmentir todo lo que contó su suegra, y hacerlo «en mi puesto de trabajo y en los tribunales».

Además, desveló que Sofía Suescun se negó en rotundo a ver la entrevista de Galdeano, pero él sí quiso hacerlo: «No debió hablar en un plató, sino junto a un especialista, como le ha recomendado su hija». Y añadió: «¿Es normal que dos hijos tengan bloqueada a su madre? Que el público opine, eso da que pensar. Ella no hace cosas normales».

«Yo creo que, a día de hoy, Maite no es consciente de la decisión que ha tomado Sofía. Sigue machacando a la persona con la que está su hija, que soy yo. Encima hablando con ese tono siete puntos por debajo de lo que suele hablar. Estás pidiendo a tu hijo que me asesine, hay audios en los que pide que me peguen cuatro tiros», aseguró, visiblemente enfadado. Además, quiso dejar algo muy claro: «Jamás en la vida he dicho algo así de Sofía, ella sí lo ha dicho y yo lo puedo demostrar».

Lejos de que todo quede ahí, el ex concursante de Supervivientes 2024 dejó muy claro que Maite está teniendo actitudes verdaderamente desagradables con Sofía Suescun. Un ejemplo lo encontramos en lo sumamente preocupada que se mostró cuando se dio cuenta de que su hija le había desactivado la tarjeta de crédito que ella usaba, con dinero de la ex concursante de Supervivientes All Stars: «Maite no sabe el daño que le está haciendo a sus hijos».