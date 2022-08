Kiko Jiménez asegura que Gloria Camila le mencionó la herencia de Ortega Cano

El pasado fin de semana, Mediaset estrenó un nuevo programa que lleva por título Ya es verano. Por lo tanto, Gloria Camila no dejó pasar la oportunidad de participar como colaboradora y, de esta manera, pronunciarse sobre las diversas polémicas sobre su familia. La expareja de Kiko Jiménez, entre otras cuestiones, respondió a Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, tras su intervención en Viernes Deluxe.

El pasado lunes 1 de agosto, los compañeros de Sálvame decidieron comentar las palabras de la invitada de Viernes Deluxe pero, a su vez, también las de Gloria Camila en Ya es verano. Uno de los que se mostró más contundente con la hija del diestro, como no podía ser de otra manera, fue Kiko Jiménez.

“Para mí lo de Ya es verano fue un auténtico lavado de cara de Gloria Camila”, comenzó diciendo el novio de Sofía Suescun. “Podía haber tenido esta suavidad con Antonio David o Rocío Carrasco”, añadió. Por si fuera poco, hizo un comentario que no pasó desapercibido entre sus compañeros: “No me creo que ahora lo que menos le importe sea la herencia”.

Kiko Jiménez carga contra Gloria Camila tras su última entrevista: «Fue un lavado de cara» #yoveosálvame https://t.co/jdPCxOAq9v — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 1, 2022

Al ver las caras de los colaboradores de Sálvame, Kiko Jiménez quiso incidir en este asunto. Tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, el andaluz reconoció lo siguiente: “A mí me habló de la herencia mucho. Eso se hace en vida, no cuando te mueres. Así tan desprendida no era, desde luego”.

Por si fuera poco, Kiko Jiménez quiso ir mucho más allá: “A ella le gusta el dinero, que no parezca que no le gusta”. No es ningún secreto que la relación sentimental entre el exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa y Gloria Camila no terminó nada bien. Además, el hecho de que el joven no tenga pelos en la lengua a la hora de dar a conocer mucha información de la familia, hace posible que sea el tertuliano idóneo para pronunciarse sobre estos asuntos.