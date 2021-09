El polémico enfrentamiento de Kiko Hernández contra Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio parece estar más candente que nunca. Han sido muchas las acusaciones que cada uno se ha lanzado desde sus respectivos programas, pero parece ser que la hija de María Teresa Campos ya no puede más. Y es que, la colaboradora se encuentra tan sobrepasada por las acusaciones que ha anunciado que estudiaba demandar a su excompañero por sus afirmaciones sobre ella.

Las declaraciones de Kiko Hernández fueron emitidas en el programa de ‘Viva la vida’, por lo que la presentadora, Emma García, no pudo evitar opinar al respecto. «Eso está fuera de lugar. No te lo mereces, ni tú ni nadie», señalaba la conductora del programa. Pero, al equipo de ‘Sálvame’ no hay nada que se les escape, por lo que han querido ponerle dicho momento a Hernández para que diera su valoración en directo.

Kiko Hernández advierte a Terelu Campos: “Me estoy conteniendo, pero si pones la demanda, aquí hay barra libre” 😮 #yoveosálvame https://t.co/WN7bSkbUd9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 28, 2021

Revolviéndose en su silla y poniendo caras mientras escuchaba las palabras de Emma, el colaborador fue claro y directo tras acabar el video. «Palabras muy gruesas, muy gruesas,… muy fuertes, muy fuertes», arrancó con ironía. «Hombre, yo he trabajado seis años contigo en ‘A tu lado’ y me has escuchado las mismas», indicaba molesto haciendo referencia a la presentadora de ‘Viva la vida’.

Un dardo envenenado con el que el colaborador fue muy claro, pero no terminó sus declaraciones sin enviarle una clara advertencia a Terelu Campos. «Ella está en todo su derecho de poner la demanda. Es más, que no lo consulte, que la ponga. Pon dos, por si alguna se pierde. Eso si, luego hay que pagar las costas, Este año llevo ya 90.000 euros de costas por ganar tres demandas. Me sale mejor eso que venir a trabajar», rebatía.

«También te digo una cosa, si pones la demanda, aquí hay barra libre. ¡Se abre un bufé de barra libre, para contar y decir! Vamos a comer todos, ¡esto va a ser la última cena!», sentenciaba. Eso sí, tras volver de la pausa publicitaria y con los nervios más calmados, Kiko Hernández reculó su comentario sobre Emma García.

«Solo quiero decir una cosa sobre lo de antes, respecto a lo que dije para Emma García, que es una chorrada, pero quiero matizar que antes también se hacía una televisión distinta», declaró. Sin lugar a duda, un momento que dará mucho de qué hablar este fin de semana en ‘Viva la vida’.