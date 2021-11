La guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores sigue dando de que hablar. Desde la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, han sido muchos los colaboradores y rostros conocidos que han querido opinar sobre la complicada vida de la hija de Rocío Jurado. La última en manifestarse ha sido la ex colaboradora de ‘Sálvame’, Karmele Marchante.

Marchante, que abandonó Sálvame hace ya más de 5 años, en numerosas ocasiones ha criticado duramente a los que fueron sus compañeros de trabajo. Pese a asegurar que se fue de la televisión por decisión propia, muchas son las fuentes que aseguran que la periodista está vetada en Mediaset.

Sin embargo, este veto no impide a la catalana expresarse a través de sus diferentes redes sociales, en las que diariamente da su opinión sobre sucesos de actualidad. En relación al testimonio de Rocío Carrasco, Karmele Marchante ha asegurado no estar posicionada por ninguna de las dos partes.

«Yo respecto a este tema soy bastante crítica, porque aquí hay muchas luces y muchas sombras, pero no estoy ni con la marea azul ni con la fucsia», ha afirmado la colaboradora, haciendo referencia a los colores que identifican a los seguidores de un lado y de otro. «Rociíto se ha criado en un ambiente desestructurado y, además, es una mujer sumisa a Fidel», sentenció la periodista.

«Durante un tiempo, fue sumisa con Antonio David y es siempre sumisa a quien le dice lo que tiene que hacer y a Fidel. Él administra su dinero y el es el que corta y pincha», fueron las polémicas declaraciones que utilizó para describir la personalidad de Carrasco. La catalana, que se define a sí misma como feminista radical, cree que la vida de Rocío Carrasco ha estado constantemente solapada por parte de los hombres que le han rodeado, creando así la imagen de una mujer sometida.

Por otro lado, tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para hablar sobre sus ex compañeros de Sálvame. «Lo he superado, pero me costó mucho porque se me hizo mucho daño. Me maltrataron, me hicieron bullying, tenía un subdirector acosador, etc. [….] Ni tengo ni nunca tuve relación con la gente del plató porque había mucha falsedad y maldad y era algo que no me interesaba», concluyó la periodista.