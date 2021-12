Karlos Arguiñano sorprendió el pasado lunes tras pedir excusas a su audiencia después de que una polémica entorno al estado de salud de su mujer se recogiera en varios medios de comunicación. El cocinero más famoso del país, se emocionó al hablar de su mujer, María Luisa Ameztoy.

Si por algo es conocido Arguiñano, es por su constante sentido del humor y sus chascarrillos, que le han llevado a ser viral en múltiples ocasiones en redes sociales. Y es que, el vasco no solo ofrece unos exquisitos platos, también llena de alegría los hogares de quienes disfrutan viéndole cocinar.

Sin embargo, hace unas semanas explicó que desde la pandemia, su mujer no está pasando por un buen momento. «Se nos está haciendo muy largo, esta historia está siendo dura de verdad. Luisi, mi mujer, no sale de casa por la pena. Me dice: ‘Tú sales mucho’».

📈 #AUDIENCIAS | @CocinaAbiertaTV con @KArguinano en Antena 3 se despide de Noviembre siendo LÍDER ABSOLUTO, anotando su MÁXIMO HISTÓRICO en cuota con un 19,1% de share y con su 2º PROGRAMA MÁS VISTO de la temporada con 1.043.000 espectadores 💥 pic.twitter.com/xUJfEbjzuJ — 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗧𝗩 📺 (@PackTV123) December 1, 2021

Además, comentó que pese a vivir en la misma ciudad, hace más de un año que el matrimonio no veía a sus hijos, dado que la situación pandémica se llevaba con tensión en la familia. Unas palabras que hicieron saltar las alarmas sobre el estado de salud de su mujer.

Este lunes, Karlos Arguiñano ha querido pedir disculpas por sus polémicas declaraciones: «Yo siempre aprovecho las navidades para pedir perdón -comenzaba- este año me quiero adelantar». «Hablo tanto durante todo el año, me hacen tantas entrevistas que, igual en algún momento, a alguien no le ha sentado bien lo que yo he dicho. Pido perdón de verdad», explicó.

De esta manera, quiso aclarar que su mujer está bien y en perfecto estado de salud. Según comenta el chef en ABC, a su mujer, como a la inmensa mayoría, le ha afectado la pandemia en su día a día, esto no quiere decir que esté pasando por ningún problema de salud, más bien todo lo contrario.