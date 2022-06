Justin Bieber da nuevos detalles de cómo se encuentra tras confirmar la enfermedad que padece

Hace unos días, Justin Bieber publicó un video en su cuenta de Instagram en el que anunciaba que se veía obligado a hacer un parón en su gira mundial, debido a un problema de salud que padece. El artista explicó que le habían diagnosticado síndrome de Ramsey Hunt, mostrando sus consecuencias en el mismo vídeo.

En el vídeo, Justin Bieber aparecía con la mitad de su rostro paralizado, lo que no le permitía cerrar su ojo izquierdo ni tampoco sonreír de ese lado. «Hola a todos, aquí Justin. Quería actualizaros sobre lo que ha estado pasando. Como podréis ver en mi cara tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, es un virus que ataca los nervios en mis oídos, en mi cara, y eso causa que mi cara se paralice», explicaba.

«Como podéis ver no puedo guiñar este ojo, no puedo sonreír en este lado de mi cara, esta fosa nasal tampoco se mueve. Tengo parálisis en este lado completo de mi cara», añadía el artista. Unos días más tarde, tras la oleada de cariño recibida, Justin Bieber ha explicado como se encuentra.

Tres días después de dar esta noticia, preocupando a millones de fans de todo el mundo, Justin ha querido tranquilizar a su seguidores. ¿De qué manera? Publicando, un nuevo mensaje, en esta ocasión a través de las historias de su cuenta de Instagram.

«Quería compartir un poco de cómo me he estado sintiendo. Estoy mejorando cada día y a través de todas las molestias he encontrado consuelo en quien me diseñó y conoce todo de mí. Él conoce las partes más oscuras de mí que nadie puede conocer y constantemente me da la bienvenida a sus brazos amorosos», comienza explicando el artista.

«Esta perspectiva me ha dado paz durante esta terrible tormenta que estoy enfrentando. Se que esto pasara, pero en mientras tanto Jesús está conmigo», concluye, mostrándose positivo ante el problema de salud que padece y una vez más confiando en Dios para su recuperación.