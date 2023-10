Juan José Ballesta se pronuncia tras ser denunciado por agresión sexual

El pasado lunes 9 de octubre, el equipo de TardeAR sorprendió a todos y cada uno de sus espectadores con una exclusiva: Juan José Ballesta había sido denunciado por agresión sexual. Unos hechos que, según la denunciante, se produjeron en el mes de julio en Parla. Todo sucedió, supuestamente, cuando la mujer de 47 años, que asegura ser amiga de la infancia de El Bola, se encontró con él tras una noche de fiesta.

Fue en un cajero automático cuando, presuntamente, Juan José Ballesta introdujo su mano en la ropa interior de la denunciante. Tal y como dieron a conocer los compañeros de TardeAR: «Acto seguido, le realiza distintos tocamientos. Todo durante una noche de fiesta, desenfreno y consumo de drogas».

El pasado martes, en el programa de Ana Rosa Quintana tuvieron la oportunidad de hablar con la denunciante. Aunque no mostró su rostro, sí que hizo la siguiente afirmación: «Cogió su mano y me hizo daño, y abusó de mí en la calle». Un testimonio que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

La víctima del presunto abuso por parte de Ballesta, conocido como «El Bola» habla con nosotros: «Yo viví una pesadilla… Estuve ingresada en el hospital 15 días».#TardeAR10O I https://t.co/NjreJKeWg4 pic.twitter.com/TP9kF7bfvu — TardeAR (@TardeARtv) October 10, 2023

La abogada de Juan José Ballesta, Beatriz Uriarte, no ha dudado un solo segundo en pronunciarse al respecto ante las cámaras de Europa Press. Entre otras cuestiones, confesó que su cliente no conoce a la persona que le ha denunciado. Aun así, como consecuencia de la denuncia que se ha interpuesto, el actor tendrá que declarar ante el juez el 7 de noviembre.

Recientemente, el periodista Aurelio Manzano, durante su intervención en Cuatro al día, anunció que había tenido la oportunidad de hablar, personalmente, con Juan José Ballesta. De esta forma, había conseguido las primeras palabras tras hacerse pública la noticia de la denuncia. En esa conversación, el actor reconoció lo siguiente: «Estoy bien y tranquilo. He puesto todo en manos de mi abogada. Confío en la justicia. Muchas gracias».