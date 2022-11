Jorge Javier Vázquez se sincera, como nunca, sobre el chantaje que sufrió

Durante el programa Sálvame, se trataba el tema de las comprometedoras imágenes de Rafa Mora, tras acabar en un pueblo de Toledo totalmente desubicado. El colaborador cuenta que se fue de after con un amigo y varios conocidos. Momento que Jorge Javier Vázquez aprovechó para hacer una confesión sobre un chantaje vivido en el pasado.

Después de tomar esa decisión y beber unas cuantas copas no recuerda nada más, solo que acabó en Toledo totalmente desorientado y unas chicas le ayudaron a volver a casa. Rafa Mora contaba que se le empezaron a dormir las piernas y se sentía muy mareado. Nunca se había sentido así y eso que el es muy asiduo a salir de fiesta.

“A mí me ha pasado y me han intentado chantajear con eso, es una cosa durísima”, decía Jorge Javier Vázquez #yoveosálvamehttps://t.co/XukRvXhzhD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 2, 2022

Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, explicó que estaban bromeando pero que se trataba de un asunto bastante serio y quiso aprovechar el momento para denunciar estos hechos: “Hacemos bromas sobre esto, pero cuando te tocan estas cosas de cerca… yo he sido víctima de este tipo de situaciones”, comentaba el presentador.

“Yo he sido víctima de esto, a mí me han hecho fotografías en estas situaciones, luego las utilizan y me intentan chantajear, es una cosa durísima”, haciendo referencia a unas grabaciones suyas que aparecieron hace años en las redes sociales.

Jorge Javier aseguraba que no estaba tratando de dejar mal al programa Fiesta por sacar el tema de las imágenes, pues seguramente ellos también lo hubieran hecho. Pero si comentaba que hay que tomarlo con delicadeza y que entiende perfectamente la situación y sensación que está viviendo Rafa Mora en estos momentos.

Rafa Mora, molesto con las especulaciones: “Si querían proteger mi imagen, el daño ya estaba hecho”#yoveosálvame https://t.co/Eo8r761u65 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 2, 2022

El presentador también quiso aprovechar el momento para explicarle al valenciano que seguramente empiece a vivir con miedo y a medir sus acciones cuando salga de fiesta. Por su parte este tuvo unas palabras con el programa Fiesta, donde no se mostró nada contento.

“Entiendo que tienen que hacer el programa y que no soy compañero de ellos. No tienen que protegerme ni mucho menos, pero si realmente estás diciendo que las imágenes son complicadas y que no quieres destruir mi imagen, sinceramente… el daño ya está hecho”, explicaba el colaborador.