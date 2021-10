Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos protagonizaron un momento muy comentado en el plató de ‘Secret Story’. El presentador y la colaboradora saben perfectamente cómo funciona un directo en televisión, por ello y más allá de sus rifirrafes, este jueves han protagonizado una escena muy divertida.

Todo ha comenzado después de una pregunta de Jorge Javier a la hija de María Teresa Campos. El presentador, consciente de que la pregunta podía generar aún más tensión entre ellos, no ha dudado en hacer una pregunta a la colaboradora sobre su hermana, Carmen Borrego.

Terelu se encontraba valorando el comportamiento de Lucía Pariente e Isabel Rábago: “Isabel es una persona tremendamente educada y sí que le importa Lucía. Me gustó que Lucía le dijera ‘me importa esto porque me lo has dicho tú’. Es verdad, hay cosas en la vida que te importan según de quien vengan”. En ese momento, Jorge Javier Vázquez le hizo una cuestión muy curiosa.

¿Quién quiere para cenar pizza 6 estaciones? Manitas arriba 🍕 #SecretGala5 pic.twitter.com/iGRgWvvYKL — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 14, 2021

Y es que le preguntó si a ella le importa lo que diga su hermana Carmen Borrego. Una pregunta tras la cual, y como era de esperar, Terelu Campos se quedó callada durante unos segundos, pensándose bien su respuesta antes de decir nada.

“¿Y a ti te importan las cosas que diga tu hermana Carmen Borrego?”, fue la pregunta del presentador. Una cuestión la que Terelu primero respondió con mucha ironía: “¿Cuándo llega Piqueras?”, respondió ella.

Tras esto, Terelu Campos respondió de una manera clara y sincera: “¡Pues claro que me importa, cómo no me va a importar lo que diga mi hermana!”. De esta forma zanjó el asunto, ya que actualmente la relación con su hermana, Carmen Borrego, sigue estando en un punto bastante tenso.