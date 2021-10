El clan Campos está atravesando unas semanas muy complicadas. El paso de Edmundo Arrocet por ‘Secret Story’, así como sus declaraciones tras haber sido expulsado del reality, han hecho mucho daño a María Teresa Campos, así como a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

Alejandra Rubio también se vio muy afectada por las declaraciones que Edmundo realizó contra su abuela, tras sentirse engañada por él, después de haber protagonizado un momento muy emotivo en el plató de ‘Secret Story’.

Durante este fin de semana, Terelu y Alejandra se mostraron muy afectadas en el plató de ‘Viva la vida’, después de que se emitieran unas imágenes en las que Bigote Arrocet cargaba de una forma muy dura contra María Teresa Campos. Unas declaraciones en las que aseguraba que la periodista le debía 50.000 euros.

Alejandra Rubio y Terelu Campos reaccionan a la entrevista de Edmundo Arrocet 😱 #VivaLaVida442 https://t.co/a9iDSgrmIM — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 2, 2021

Tras la actitud hipócrita de Edmundo, Terelu aseguró que no tenía nada que decir porque le parecía muy triste su actitud. Mientras que Alejandra, se mostró muy irónica, asegurando que la ex pareja de su abuela debería agradecerles tener trabajo gracias a las Campos.

Terelu Campos no pudo evitar romper a llorar, tras ver las imágenes de su madre, evitando las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de su ex pareja. Unas imágenes en las que se la ve andando muy despacio de camino al coche, acompañada por su chofer.

“A mí lo único que me importa es su sufrimiento, no el mío, el mío me trae sin cuidado», aseguró Terelu muy afectada tras ver las imágenes de su madre siendo perseguida por los reporteros.