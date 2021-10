El reencuentro en el plató de ‘Secret Story’ protagonizado por Alejandra Rubio y Bigote Arrocet ha dado mucho que hablar. La nieta de María Teresa Campos y la ex pareja de la presentadora, se fundieron en un emotivo abrazo, tras más de dos años sin verse.

“No me esperaba ver aquí a Alejandra, yo la quiero mucho. No como una nieta, pero sí como más que una amiga, es especial para mí. Su abuela me hablaba mucho de ella” expresó Edmundo Arrocet tras reencontrarse con Alejandra.

Por su parte, Alejandra Rubio explicó que no tiene ningún problema con él: “Hace más de dos años que no nos vemos, desde que él y mi abuela lo dejaron. Yo no tengo ningún problema con él, le tengo mucho cariño”. Sin embargo, aseguró que: “algunas cosas me duelen porque no las entiendo”.

Tras este reencuentro, María Teresa Campos ha roto su silencio. La veterana periodista es consciente de que su nieta tiene mucho cariño a su ex pareja, por ello, no puede ni quiere recriminarle nada.

El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, Pepe del Real, ha hablado con María Teresa Campos. Ella le ha confesado que ve la reacción de su nieta como “algo puro” y un reflejo de los seis años en los que la joven vio a Bigote Arrocet como un miembro más de su familia.

De esta forma, María Teresa se ha mostrado muy conciliadora y sin ganas de generar una nueva guerra mediática. Sin embargo, sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, no guardan tan buen recuerdo de Edmundo, siendo mucho más duras con él.

«No he dicho una palabra mala de esta persona en ningún momento y ni una falta de respeto, no va conmigo», aseguró Terelu después de que Bigote Arrocet dijera que es una “mentirosa”.