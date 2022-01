Jordi Sánchez entró en directo este martes en Antena 3 Noticias. El actor compareció para contar a los espectadores cómo vivió el año su recuperación tras haber estado casi un mes en la UCI debido al Coronavirus.

El actor ha explicado en varias ocasiones el infierno que vivió después de haber dado positivo a finales de enero de 2021. Por desgracia, el virus le atacó fuerte y tuvo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En algunos momentos se llegó a temer por su vida, no obstante, el actor de ‘La que se avecina’ consiguió recuperarse.

Durante su intervención en Antena 3 Noticias, Jordi Sánchez contó que «me dormí, me desperté 24 días después y sentí que había envejecido 30 años». Y añadió: «no podía hacer nada, ni escribir, ni andar… nada», explicando que después de todo, la enfermedad le enseñó que «se puede morir de un día para otro».

Jordi Sánchez, que actualmente se encuentra de promoción ‘Señor, dame paciencia’, el nuevo proyecto de ATRESplayer Premium, se mostró sereno y muy feliz de haber conseguido superar ese difícil momento, ya que a día de hoy apenas le quedan secuelas.

El actor confesó en su primera entrevista después de recibir el alta en el hospital, en ‘El Suplement’, de Catalunya Ràdio, que las alucinaciones que vivió a causa de la medicación que tenía que tomar influyeron durante bastante tiempo en su estado de ánimo.

También confesó que vivió «en un mundo paralelo durante 24 días». Y añadió: «Fue terrible. Estaba tan drogado que pensaba que todo aquello era cierto. Las alucinaciones son más fuertes que los sueños. Me desperté súper triste y, cuando me dijeron que no estaba muerto, me puse a llorar».