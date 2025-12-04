Jeanette: su edad, su pareja, de dónde es y el origen de la canción ‘Porque te vas’

Jeanette Anne Dimech, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas más sorprendentes y recordadas del género pop hispano. No solamente llamaba la atención por su voz tan peculiar, casi susurrada, sino también por su amplio repertorio, que llegó a marcar a toda una generación. Esto hizo posible que no solamente se convirtiera en todo un referente en España, sino también en Latinoamérica. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su trayectoria profesional, que destaca por ese gran punto de inflexión que supuso el lanzamiento de Porque te vas, pero también ahondaremos en su vida personal, a través de datos como su edad, su pareja y de dónde es.

La trayectoria profesional de Jeanette

Nació en 1951 en Londres y es hija de madre española y padre belga. Su infancia trascurrió entre Inglaterra, Estados Unidos y España, país donde comenzó a dar sus primeros pasos en la industria musical. Fue a finales de los sesenta cuando su carrera comenzó, y lo hizo como vocalista de Pic-Nic. Entre sus éxitos, se encuentra Cállate Niña (1967).

Después de que el grupo se disolviese, Jeanette comenzó una etapa en solitario. Fue entonces cuando tuvo la oportunidad de lanzar Soy Rebelde (1971), un tema compuesto por Manuel Alejandro que acabó convirtiéndose en todo un himno. A pesar de todo, su consagración como artista llegó de la mano de Porque te vas, tema compuesto por José Luis Perales que inicialmente grabó en 1974, aunque no tuvo demasiada repercusión. Todo cambió de forma radical cuando el reconocido director Carlos Saura decidió incluir esta canción en la banda sonora de Cría Cuervos (1976).

Fue así como, gracias al éxito de la película, este tema comenzó a sonar en gran parte de Europa y América Latina, convirtiéndose en todo un clásico. En varias entrevistas, la propia Jeanette ha confesado que jamás llegó a imaginar que una canción como Porque te vas fuese a convertirse en todo un himno de la música en español. Lo que es un hecho es que ese fue el gran punto de inflexión de su trayectoria. Tanto es así que, inevitablemente, le brindó la posibilidad de poder sacar a la luz muchos más proyectos a nivel musical con los que ha continuado consolidando su legado en la industria.

Su vida personal

Si hay algo por lo que destaca Jeanette, es por haberse mostrado siempre de lo más reservada a la hora de compartir cuestiones que tuviesen relación con el ámbito más personal. Lo que sí se sabe es que, desde hace décadas, mantiene una relación sentimental con Laszlo Kristof, con quien se casó joven. Fruto de ese vínculo nació su hija Blythe.

En numerosas entrevistas, la artista ha reconocido que su hija ha sido, indudablemente, una de las motivaciones principales para conseguir un equilibrio perfecto entre su familia y la música. Además, a pesar de haber nacido en Londres, Jeanette siempre ha mantenido su fuerte vínculo con España, puesto que es el país donde creció y desarrolló gran parte de su carrera musical.