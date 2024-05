Javier Rey confiesa en ‘El Hormiguero’ cuál es su gran «superpoder»

El Hormiguero ya ha comenzado su nueva semana de invitados y lo hace con la presencia de Javier Rey y Almudena Amor, dos de los actores de la película La mujer dormida. Los dos actores se han sentado en la mesa de Trancas y Barrancas para hablar de su nueva película y contar algunas anécdotas del rodaje.

Esta cinta, que se estrenará el próximo 31 de mayo en cines, cuenta la historia de una mujer que queda en estado vegetativo, por lo que su marido contrata a una enfermera para que la cuide y atienda como es debido. Lo que nadie puede esperar es que entre ellos nazca una atracción con el paso del tiempo que pasan juntos.

Este viernes llega a los cines, “La mujer dormida”, una nueva película protagonizada por Javier Rey y Almudena Amor #ReyAmorEH pic.twitter.com/DAqYwp61Ui — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2024

Una vez que ella tiene claro lo que siente comienza a sufrir todo tipo de sucesos extraños, una señal de que lo que está haciendo esta mal, como si algo o alguien quisiese evitar que naciese el amor entre ellos. El fin será que no vuelva a la casa de la enferma y se aleje de Agustín, el marido de la mujer enferma.

En el rodaje todos apostaron a que Amanda Goldsmith, la actriz que interpreta el papel de la enferma, se quedaría dormida en algún momento después de pasar tantas horas en una cama. La apuesta la ganó Almudena, que dijo que no pasaría, por lo que fue invitada a una mariscada por su compañero como pago.

El superpoder de Javier Rey

Hablando de quedarse dormido, el novio de Blanca Suárez ha tenido que dar explicaciones sobre su facilidad para quedarse dormido en casi cualquier parte, algo que ha dado mucha envidia a Pablo Motos. El valenciano ha confesado que después de salir de la adrenalina del directo de El Hormiguero tarda mucho en relajarse y poder conciliar el sueño, algo que se ha convertido en un problema.

«Lo puedo hacer con solo cerrar los ojos diez segundos. A veces, incluso, me duermo antes de que mi cabeza toque la almohada, pero no es narcolepsia, creo», ha comentado. Esta facilidad le ha llevado a tener situaciones de lo más curiosas en las que se ha despertado después de horas dormido y sin saber muy bien que estaba haciendo antes de cerrar los ojos.

«A veces sueño que me he dormido cuando estoy dormido o que estoy rodando. Cuando me despierto, no si he estado trabajando o lo he soñado», una curiosa manera de pasar la noche, aunque con un despertar alterado en algunos momentos.

Esta facilidad para dormir le ha llevado a tener algunos momentos de ‘tierra trágame’ en mitad del trabajo. Tal y como ha sacado a relucir Pablo Motos, en una serie le tocaba hacer de muerto durante un secuencia y «en un momento el muerto estaba roncando».

Aunque Rey no ha querido dar el título para no hacer spoilers, esto le ocurrió en una serie en la que al final su personaje muere y tiene que aparecer en una bolsa al ser descubierto. Al tener que grabar en una playa y comenzar a tener frío, decidió seguir el consejo de sus compañeros y meterse en la bolsa isotérmica para cadáveres donde le dijeron que estaría mucho más caliente.

«Empecé a sentirme como muy cómodo y me sobé profundamente», algo que ocurrió antes de que se empezase a rodar, por lo que cuando las personas que descubren al fallecido se encontraron «a un señor maquillado de blanco roncando profundamente». Lo peor fue despertarse sin saber muy bien dónde estaba y encontrarse una cámara delante de su cara sin esperarlo.