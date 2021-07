Estamos en la semana del orgullo y las reivindicaciones se han multiplicado por mil en contra de cualquier odio hacia el colectivo LGTBI+. Tanto que incluso que se han sumado celebrities para mostrar apoyar entre ellos. Es lo que ha pasado entre J Balvin y Ricky Martin.

El cantante Ricky Martin ha sido uno de los desafortunados en recibir odio a través de las redes sociales por su orientación sexual. Todo lo ha desencadenada una bonita foto que compartía el cantante en su perfil de Instagram. Se trataba de una instantánea donde aparecía junto a su marido Jwan Josef.

Sorprendentemente, la imagen empezó a llenarse de mensajes de odio e incluso llegó a perder seguidores. Sin embargo, ante tal revuelo, muchos de sus compañeros y amigos mostraron su apoyo con unos bonitos mensajes de ánimo para condenar cualquier tipo de LGTBIfobia.

Sin embargo, no contento con eso, Ricky Martin quiso compartir una reflexión sobre lo sucedido con su anterior publicación, donde muestra su lado más sensible y sereno. «No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual», explicaba el artista.

Y añadía unas palabras sobre todo lo que se ha conseguido durante estos años: «Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán».

Y como era de esperar muchos cantantes le apoyaron en este mensaje entre ellos J Balvin, quien le mandó un fuerte mensaje de ánimo: «Tu eres el hombre más especial del mundo, ¡yo me casaría contigo! Te amo», le escribía comentando su foto.

Sin embargo, el artista de Medellín no ha sido el único en mandarle este tipo de mensajes a Ricky Martin. A J Balvin se le han sumado Carlos Vives, Rosalía, Pedro Capo, Luis Fonsi e India Martínez, entre otros.