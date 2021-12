Telecinco emite esta noche una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’ a las 22:00 horas y en ella ocurrirá un hecho histórico del programa: la primera hoguera entre suegra y yerno. Los protagonistas son Álvaro Boix y Charo, la madre de Rosario Cerdán, quien viene dispuesta a enterarse de qué está pasando con la pareja en sus respectivas villas. Sandra Barneda acudirá a Villa Paraíso para darle a Rosario la tablet y que reproduzca unas imágenes que para nada se esperaba.

Otro de los momentos más esperados por los seguidores del reality desde la emisión de la semana pasada es la hoguera de confrontación entre Darío Selles y Sandra Férriz a causa de la segunda infidelidad de ella con el tentador Rubo Blanco. Un desliz que ocurrió después de saberse que ella le fue infiel una semana antes de llegar a República Dominicana con su ex y que además no comentaron a producción. Durante ‘El debate de las tentaciones’ se mostraron adelantos que indican que no ha sido un encuentro muy fácil.

CHILLANDO 😱 Y así empieza el programa del miércoles… 🔴 #TentacionesDBT7 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/5rnwLpxfQV — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 27, 2021

Por otra parte, Ga•la Mora descubrirá que el que todavía es su novio, Nico Craiu, se acostó también con Rosana, además de haberlo hecho ya anteriormente con Miriam. Zoe se encontrará con imágenes de su novio más agradables, Tania verá declaraciones de Alejandro que una vez más no le dejan en buen lugar y Sandra Férriz será castigada por la organización tras haber mentido con el tema de su infidelidad antes de entrar y no podrá ver las imágenes de su novio. Sin embargo, serán sus compañeras quienes las vean y no sabemos qué puede ser, pero se mostró un adelanto donde se sorprenden bastante.

Las relaciones van avanzando en la isla y mientras que unas se afianzan más como parece ser el caso de Zoe y Josué, otras se separan por completo como Nico y Ga•la o Álvaro y Rosario. Algunos de estos, Nico y Rosario, se han dejado llevar con más de un tentador y otros, por el contrario, no dejan de llorar por las esquinas por lo mucho que echan de menos a sus novias como Darío o Alejandro. La final de ‘La isla de las tentaciones’ se va acercando poco a poco y algunas parejas ya tienen claro que no saldrán juntas. ¿Quiénes crees que se irán juntos?