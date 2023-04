‘La isla de las tentaciones’: Manuel estalla contra Lydia en la hoguera final

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de La isla de las tentaciones. El reencuentro de Manuel y Lydia fue uno de los más intensos de la sexta edición, pues aunque no cayeron en la tentación, si que hubo escenas que les causaron dolor y así lo hicieron ver en la hoguera final.

Los dos concursantes comenzaron su hoguera final reprochándose esas escenas y echándose todo en cara. “En mi villa me llaman Sor Lydia”, le dijo ella. “Pues no sé por qué”, reaccionó él, “bueno, sí que lo sé. Porque comparada con el resto de tus compañeras puedes ser Sor Lydia», añadió.

Tras la acusación de Manuel, Lydia no se quedó callada: “Me llamaban Sor Lydia porque yo no hacía nada ni he hecho nada. Yo los primeros días lo pasé fatal, porque yo no me abría con nadie. Yo no jugaba, no hacía nada. Yo solo pensaba en ti”, le dijo la concursante.

Manuel, a Lydia: «Si tengo algo muy claro es que no me quiero volver a despertarme y no tenerte a mi lado» 🍎 #Tentaciones13 | #LaIslaDeLasTentaciones13

A pesar de que en un primer momento Manuel y Lydia se echaron todo en cara para ver quién de los dos lo había hecho peor, poco a poco su hoguera se fue transformando, pues los sentimientos que tienen el uno por el otro hicieron que el amor fuera más fuerte que todo lo vivido en la isla.

Finalmente, tanto él como ella se dedicaron unas bonitas palabras demostrándose su amor y tomaron la decisión de marcharse juntos de República Dominicana, pues sentían que no podían volver a pasar tanto tiempo separados.

Las imágenes fueron tan emotivas, que hasta Sandra Barneda no pudo contener las lágrimas, y antes de despedirse de ellos la presentadora también quiso dedicarles unas palabras: “¡Qué envidia dais! El amor lo puede todo”, les dijo.