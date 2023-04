‘La isla de las tentaciones’: las cuatro hogueras finales, esta noche

La sexta edición de La isla de las tentaciones se ha convertido en una de las que más éxito ha cosechado en Telecinco. Los protagonistas, tras varias semanas de convivencia por separado en dos villas, por fin se enfrentan a la hora de la verdad. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de las hogueras finales.

Llega el instante en el que las cuatro parejas protagonistas de la sexta edición de La isla de las tentaciones se darán las explicaciones pertinentes sobre todo lo que ha ocurrido durante esta experiencia. Será esta noche, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, en la nueva entrega de La isla de las tentaciones.

Tras el reencuentro de Laura y Alejandro que se emitió hace tan solo una semana, seguiremos viendo su hoguera final. Tras unos minutos de silencio, la pareja empezará a analizar su paso por La isla de las tentaciones. La joven tratará de explicar cómo se ha sentido y los motivos por los que quiso ir más allá con Saúl.

¿Cómo acabará la hoguera de Lydia y Manuel? 😳 El lunes a las 22:00 las HOGUERAS FINALES con más incertidumbre de la historia de #LaIslaDeLasTentaciones 🔥 pic.twitter.com/qfggD5cDz9 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 14, 2023

Los siguientes serán Álex y Marina, que llegaron al reality con la intención de que los celos desaparecieran, pero finalmente terminaron siendo desleales el uno con el otro. ¿Cómo reaccionará la pareja cuando se vean? ¿Qué decisión tomarán tras analizar su paso por la sexta edición de La isla de las tentaciones?

Llegará el turno de Manuel y Lydia. Ella dejará muy claro que no es capaz de perdonar que su novio empezara a sentirse atraído por otra chica. Él no entenderá en absoluto las críticas de su pareja. Por si fuera poco, podremos ver la hoguera final de dos de los grandes protagonistas de esta edición del reality.

Estamos hablando, cómo no, de Naomi y Adrián. Desde el primer instante en el que se reencuentren, nos regalarán momentos que no dejarán absolutamente indiferente a nadie. Finalmente, conoceremos la decisión final de todos y cada uno de los participantes. No te pierdas la nueva entrega de La isla de las tentaciones esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.