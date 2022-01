El pasado martes 11 de enero, Telecinco emitió la primera parte de la gran final de ‘La isla de las tentaciones’. Las hogueras finales se han reservado para la segunda parte, como era de esperar, además de las decisiones que serán emitidas esta noche. En la primera pudimos ver las citas finales de 24 horas donde Zoe, Alejandro y Josué se negaron a tenerlas. Mientras el resto pasaba un último rato con su tentación favorita y, exceptuando Tania que no lo hizo “por respeto”, durmieron con ellos su última noche allí.

Aquellos que no tuvieron cita se quedaron en sus respectivas villas reflexionando lo que podría ser la decisión final. Alejandro, que ya ha sido famoso por todos sus comentarios machistas durante el concurso, quiso advertir a su novia de cara a la final: «Me parecería una falta de respeto que Tania tuviera la cita de 24 horas con Stiven. Si fuese así, creo que ni le daría un beso, me parecería una falta de respeto enorme». Entre la modelo y el soltero no ocurrió nada en la última cita que no hubiese pasado ya antes, ambos admiten sentir una gran atracción y conexión, pero ella siempre ha tenido a su prometido presente, ya que siempre ha dicho que le sigue queriendo.

Tania le deja las cosas claras a Stiven: «No puedo dormir contigo. Tengo que respetar a Alejandro. Pero me vas a tener fuera» 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/KNHfO7rjgx — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 11, 2022

Durante el avance de la segunda parte pudieron verse imágenes de cómo serán algunos momentos de las hogueras finales. Cuando tocaba el turno del andaluz y la canaria ocurrió algo que nadie se esperaba. Alejandro lo primero que hizo nada más llegar, como ya prometió, fue preguntarle a su pareja si había tenido la cita 24 horas, a lo que Tania respondió que sí. Es entonces cuando él le dice a ella que también la ha cogido y que se le había “ido de las manos”. Tendremos que ver si esta mentira del exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, que permaneció en Villa Playa con Josué mientras el resto disfrutaba de su cita, sale al descubierto y con qué intención lo ha hecho.

Las redes empezaron a arder con este adelanto y sumaron esta reacción de Alejandro a sus múltiples comentarios y comportamientos más polémicos de la edición. Una parte de la audiencia de ‘La isla de las tentaciones’ desea que la joven se marche sola a su casa y entierre allí su relación, pero todo parece señalar que de ser así, habrían vuelto y actualmente estarían juntos.