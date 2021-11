El pasado sábado 27 de noviembre tuvimos la oportunidad de ver a Isabel Rábago, de nuevo, en ‘Viva la vida’ tras su paso por ‘Secret Story’. La periodista llegaba con muchísimas ganas de ver todo lo que se ha dicho de ella durante su participación en el reality. Entre otras cosas, reconoció que ni lo de Alba Carrillo, Miguel Frigenti o Víctor Sandoval le había sorprendido, sino lo que Omar Suárez dijo en ‘Sábado Deluxe’.

El reportero de ‘Sálvame’ desveló que mantenía una relación de lo más pésima con Isabel Rábago. Algo que, hasta ese momento, nadie conocía. “Va de buena persona en la casa, de que no puede con la mentira, de que no puede con las injusticias”, comenzó diciendo Omar Suárez. “Yo voy a hablar desde mi experiencia. No he conocido a nadie más traicionero que ella. Yo era su amigo, fui a su boda y me la jugó de la forma más sucia”, añadió.

Lejos de que todo quede ahí, Omar Suárez fue más allá: “Durante muchísimos años todos me advertían que tuviese cuidado con Isabel Rábago y yo siempre sacaba la cara por ella. Porque era mi amiga, supuestamente”. Es entonces cuando el colaborador confirmó que “ella utilizó datos de mi vida privada y de mi intimidad para asegurarse su puesto de trabajo en un programa de televisión de esta casa”.

-Omar Suárez: “No he conocido a nadie más traicionero que Isabel Rábago” Cero sorpresas #secretdeluxe pic.twitter.com/qWUgH675aQ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 19, 2021

Lo más demoledor que dijo Omar Suárez en ‘Sábado Deluxe’ fue que Isabel Rábago “va tan de buena profesional, de que está tan preparada, tener que hacer esas cosas para asegurarse un trabajo…”. Emma García, después de ver las declaraciones, quiso saber qué relación tienen los dos colaboradores de televisión.

La ex concursante de ‘Secret Story’ se sinceró: “Ninguna, desde hace años. Él y yo dejamos de hablarnos hace muchos años y él sabe por qué”. Además, añadió: “A mí que me diga que he usado sus datos personales para garantizarme un puesto de trabajo me parece muy grave. Me vais a permitir, pero este tema…”. De esta manera, dejaba claro que no quería dar más detalles de este asunto.

Isabel, muy enfadada: «No voy a permitir que se digan cosas así de mí» 😱 #VivaLaVida458 https://t.co/HfGSdhgkq1 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) November 27, 2021

Terelu Campos y Suso Álvarez quisieron insistir al respecto, dejando claro que la audiencia de ‘Viva la vida’ merecía saber más datos de lo sucedido. “Mi vida puedo demostrarla. Acabo de recibir un mensaje de una persona que me ha dicho ‘si me necesitas para esto, me tienes a tu lado’”. Por lo tanto, deja claro que “puedo demostrar que lo que ha dicho Omar Suárez es falso”. Isabel confirmaba que estaba dispuesta a aclarar lo sucedido, pero no en un plató de televisión: “No lo voy a consentir. Me pueden cuestionar por mi concurso o como profesional. Pueden decir si gusto más o menos, pero no lo que Omar ha afirmado en un plató”.

“Como tengo a mi lado a la persona que puede aclarar esto, yo esto no lo voy a dirimir aquí”, confirmó la colaboradora de ‘Viva la vida’. Emma García, rápidamente, descubrió a qué se refería su compañera: “Estás en tu derecho de hacerlo donde quieras. Si no es aquí, nos imaginamos dónde”. La exconcursante confirma que los hechos ocurrieron en 2004 o 2005: “¿Cómo en 2021 aprovechas que estoy en un reality para contar una historia que pertenece a la intimidad y que él sabe perfectamente cómo fue?”. Parece que la guerra no ha hecho más que empezar.