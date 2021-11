Hace poco más de una semana, Carmen Borrego se enfrentó al ‘PoliDeluxe’ en ‘Sábado Deluxe’. Bien es cierto que tenía intención de solucionar muchísimas cuestiones pero lo cierto es que terminó por dar a conocer una serie de detalles un tanto desagradables. Muchos de ellos tenían relación tanto con Terelu Campos como con Alejandra Rubio.

Por ese mismo motivo, este sábado, Terelu Campos quiso aprovechar su participación en ‘Viva la vida’ para responder a la entrevista que realizó su hermana en ‘Sábado Deluxe’. Debemos tener en cuenta que la primera reacción de alguien de la familia llegó de la mano de Alejandra Rubio, quien se mostró verdaderamente molesta.

“Hay que echarle mucho sentido del humor. Debió de ser un polígrafo divertido, me descojoné”, aseguró, de manera completamente irónica. Emma García, presentadora de ‘Viva la vida’, estaba convencida de que su compañera se enfadó mucho con Carmen Borrego cuando ésta atacó a Alejandra Rubio.

Las Campos, en pie de guerra contra Carmen Borrego por atacar a Alejandra Rubio 😡 #VivaLaVida458 https://t.co/JqMuhTPu2k — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) November 27, 2021

“Yo no hablo de su familia. Es ella la que pone una pregunta de su familia”, comenzó diciendo Terelu Campos. “Es falso que su familia estuviera relegada en la fiesta de cumpleaños. Estoy segura, pongo las manos en el fuego, que esa persona (su hija) no ha puesto una pega. Así lo viví y así lo siento”, reconoció. Por lo tanto, dejó claro que “flaco favor si alguien quiere proteger a las personas de las que no se quiere hablar”.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ quiso ir más allá: “A mí me duele mi hija. Si suena muy Pantoja me lo paso por el forro. En la juventud todos nos equivocamos, tenéis una memoria muy frágil. Si uno no se equivoca en la juventud ¿cuándo lo va a hacer? (…) Yo quiero a mi hija y es lo más importante de mi vida. Os joda o no. Si os jode, me importa una mierda. Voy a protegerla, es mi deber como madre”.

Ante esta complicada situación, Terelu Campos reconoce que está al límite: “Los que dicen quererme ¿tocan a un hijo? Me cachis en la mar serena”. A pesar de todo, insiste en que su objetivo es zanjar el asunto cuanto antes: “Estoy harta, muy harta. Si no hablo porque me callo, si hablo porque contesto… Yo no he fomentado esto ni me he lucrado de esto. Quiero vivir tranquila”. Parece que la tensión existente entre las hijas de María Teresa Campos no ha hecho más que aumentar tras sus recientes intervenciones en televisión.