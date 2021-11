La polémica de la familia Campos ha pasado de ser un enfrentamiento televisivo a un asunto completamente personal. Hace tan solo unos días, Alejandra Rubio volvía a estallar en ‘Viva la vida’ contra su tía Carmen Borrego debido al comportamiento que está teniendo con su madre, Terelu Campos.

Unas palabras con las que Borrego no ha podido más y ha terminado contestando. Y es que, al parecer la hermana de Terelu Campos siente mucho miedo, algo que ha confesado en ‘Sálvame’. «Prefiero equivocarme a volver a tocar fondo, a perder la autoestima y a volver a una situación de la que me ha costado mucho salir. Que no se hayan alegrado de lo bueno que me ha pasado, eso también duele. Yo no quiero que le pase nada malo a mi hermana», declaraba.

Carmen Borrego se niega a enfrentarse a Kiko Hernández y pide a Alejandra Rubio que «afloje»: «Cada noche me acuesto pensando qué he hecho yo» https://t.co/I6WbHQFBNb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 2, 2021

Tal y como ha declarado, el enfrentamiento familiar se ha extendido tanto que ya la tiene completamente devastada. «Le pediría a Alejandra que afloje. Para defender a su madre, no hace falta que me ataque a mí. Deberíamos aflojar todos. Con este tema ya no puedo más. En parte, puede que tengan algo de razón, pero también creo que están siendo muy injustas conmigo. Cada noche me acuesto pensando: ¿qué he hecho?», se lamentaba Carmen Borrego.

La hija de María Teresa Campos ha reconocido que ha cometido errores en esta guerra familiar, pero también ha pedido una tregua. «Puede que me haya equivocado en algún tendedero, pero las cosas hay que verlas antes de juzgarlas, y que no nos las cuenten. Creo que Alejandra actuó como una niña cuando abrazó a Edmundo. Lo vio, se puso nerviosa y actuó así, pero no la voy a juzgar por eso», comentaba.

«Que mi abrazo con Kiko Hernández está mal hecho, seguramente, sí. Pero no se lo di con ninguna mala intención, fue cuando ya lo habíamos hablado todo. Si yo no parto de cero, no habría podido venir aquí. No porque no me enfrente a mis compañeros no estoy de acuerdo con todo lo que se diga», zanjaba el tema. Unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.