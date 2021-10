Isabel Rábago, en los últimos días, se ha convertido en una de las protagonistas de ‘Secret Story’. Hace tan solo unos días, la periodista se encontraba en la Sala de la Verdad con Lucía Pariente. En ese lugar trataron de aclarar muchos puntos, pero parece que no fue suficiente. En el mensaje de Alba Carrillo para pedir la expulsión de su madre, le dijo lo siguiente: “El programa me ha hecho perder una amiga. No te acerques a Isabel”.

El pasado jueves, en la intimidad del Cubo, Jorge Javier Vázquez quiso hablar con Isabel Rábago de todo lo que ha sucedido en los últimos días. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ reconoció sentirse feliz ya que no esperaba ser salvada por el público, aunque se ha sincerado sobre lo que siente al saber que Alba Carrillo ya no la considera su amiga.

“Lo digería en el primer momento, cuando vi la cara de Alba. Su tonto, sus lágrimas… entendí que tiene que llevar unas semanas de platós durísimas, y no por mí”, aseguró la concursante de ‘Secret Story’. Eso sí, deja claro que “a mí nadie me va a decir lo que yo estoy sintiendo aquí, lo que opino y lo que veo o dejo de ver”.

Isabel: «Cuando vi la cara de Alba, su tono, sus lágrimas, entendí que tiene que llevar unas semanas de plató durísimas y no por mí» #SecretGala6 pic.twitter.com/fEg23n8y1V — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 21, 2021

Lo cierto es que Isabel Rábago quiere aclarar las cosas con su compañera de ‘Ya es mediodía’: “La conozco. Hablaré de este tema fuera y, personalmente, a lo mejor cuando salga o dentro de cinco años”. La periodista es consciente de que Alba Carrillo la conoce mucho, y sabe a la perfección “en qué batallas he estado siempre a su lado partiéndome la cara por ella y viceversa”.

Jorge Javier Vázquez le preguntó si cree que la modelo ha sido injusta con ella, por lo que Isabel Rábago no tarda en responder: “Ella ha estado en esta casa y sabe lo que es. Ha sido poco generosa”. Lo cierto es que reconoció que “pensaba que me iba a doler y a hacer daño, pero es que estoy en paz”.

El presentador, por su parte, quiso echar un poco más de leña al fuego: “A lo mejor no erais tan amigas”, por lo que la concursante de ‘Secret Story’ contestó: “Pues a lo mejor, no te creas”. Alba Carrillo, que se encontraba en plató, quiso pronunciarse: “Sabe perfectamente que poniendo en la picota a mi madre está poniendo en juego muchas cosas”. Además dejó claro que “no voy a hablar con ella (…) Mis amigos, los de siempre, no me hacen esto”.