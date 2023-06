Isa Pantoja: el problema de salud que padece por el que no estuvo en la gala de ‘Supervivientes’

Isa Pantoja está viviendo unas semanas realmente complicadas, al ser consciente de que Asraf Beno, su prometido, no lo está pasando para nada bien en Supervivientes 2023. Mientras se encuentra en el concurso, la hija de la tonadillera es su defensora en plató. Un papel que está desempeñando a la perfección. ¡Está tremendamente implicada!

A pesar de todo, el pasado jueves 1 de junio, Isa Pantoja no acudió al plató de Supervivientes 2023. Algo que hizo que saltasen todas las alarmas, ya que rara vez había faltado. Al ser muchos los que se preguntaron qué ocurría, la novia de Asraf Beno ha querido confesar a través de Instagram qué es lo que ha pasado para que no haya podido viajar hasta Madrid.

Recordemos que la joven vive en El Puerto de Santa María y, cada vez que participa en una gala o programa, se desplaza hasta la capital. “Lamento no poder ir hoy a Madrid. Estoy intentando recuperarme pero he tenido un problema de salud por el cual me es imposible viajar”, reconoció en la mencionada red social.

A pesar de que no ha querido explicar en qué consiste ese problema, sí que ha querido aprovechar la ocasión para tranquilizar a todos y cada uno de sus seguidores. “Estoy mejor, pues con lo que me recetó el médico de urgencias espero poder ir mañana a mi programa y a los demás que me corresponden esta semana”, aseguró.

Eso sí, dejó claro que “no tiene nada que ver con el estrés de estos días”. Al parecer, este problema médico es algo que tuvo que haber solucionado antes, pero no tuvo tiempo de hacerlo: “Lo fui alargando por centrarme mucho en Supervivientes y no fui al facultativo que corresponde. Ahora me ha dado la cara, así que cuando vaya sepa realmente algo, os informaré”.

Sea como sea, es más que evidente que Asraf Beno se está dejando la piel en Supervivientes 2023, pero Isa Pantoja también lo está haciendo en España, ya que está siendo una defensora verdaderamente ejemplar. ¿Conseguirá que el concursante llegue hasta la final y se alce con la victoria? ¡Ya queda menos para descubrirlo!