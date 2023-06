Isa Pantoja anuncia medidas legales en la recta final de ‘Supervivientes 2023’

Isa Pantoja se ha convertido en la mejor defensora de su pareja, Asraf Beno, quien además es uno de los concursantes actuales de Supervivientes 2023. no obstante, la paciencia de la hija de Isabel Pantoja ha llegado a su límite, y tras visto envuelta en un desagradable cruce de acusaciones, se está planteando tomar medidas legales.

El motivo de esta decisión son los tweets que ha ido recibiendo en las últimas semanas y que tal y como ella misma ha explicado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, ha llegado un punto en el que han sobrepasado la línea.

La hija de Isabel Pantoja es consciente que al ser un personaje público conlleva que la gente hable de ti y critique lo que no les guste, sin embargo, cuando esos ataques gratuitos se convierten en un delito la cosa cambia. De esta forma, no piensa pasar por alto las últimas acusaciones.

A partir de ahora voy a tomar medidas legales por los tweets que he ido recopilando esta semana hacia mi. En cuanto a Asraf tendrá que ser él quién actúe ante las calumnias que se han difundiendo por aqui. Ojo, en cosas denunciables, no en hacer criticas sobre un concurso.… — Isa P (@IsaPantojam) May 31, 2023

«A partir de ahora voy a tomar medidas legales por los tweets que he ido recopilando esta semana hacia mi. En cuanto a Asraf tendrá que ser él quién actúe ante las calumnias que se han difundiendo por aquí. Ojo, en cosas denunciables, no en hacer criticas sobre un concurso», escribió Isa Pantoja en su cuenta de Twitter.

Un mensaje muy contundente en el que añade: «Mientras, voy a utilizar mis redes para exhibir todos los comentarios que he ido capturando. Yo ya he condenado venga de quien venga ese tipo de tweets. Repito vengan de quien vengan. Y tu?».

«Vosotros marcando fav o haciendo rt sois iguales de partidarios que quienes escriben. Pues parece que calláis cuando dicen cosas graves de otro, pero cuando es algo de vuestro concursante hasta me mencionáis, como si yo no hubiera expresado mi disgusto por esta manera tan fea de defender un reality. Hablo de gente concreta que escribe ese tweet, no del fandom. Sin mas, espero que los verdaderos fans también alcen la voz como hacemos nosotros», concluye el mensaje publicado en sus redes sociales.