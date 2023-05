Isa Pantoja comparte detalles de su boda con Asraf: «Llevaré tres vestidos de novia»

El pasado jueves 18 de mayo, Isa Pantoja acudió como a El programa de Ana Rosa. Entre otras cuestiones, la colaboradora se pronunció, como el resto de compañeros, sobre la futura boda de Tamara Falcó. Recordemos que la firma que se encargaba de diseñar su vestido de novia, por diversos motivos, ha roto su compromiso con la Marquesa de Griñón.

Eso sí, son muchos los que se atreven a decir que el enlace matrimonial de Tamara va a eclipsar a todas y cada una de las bodas que tendrán lugar este 2023. Recordemos que este año se darán el “sí, quiero” Isa Pantoja y Asraf Beno, su actual pareja. Aprovechando que la joven se encontraba en El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat y Patricia Pardo han querido preguntar a su compañera por la fecha de su boda.

“Estoy pensando en hacerlo en tres días”, afirmó Isa Pantoja. “Me caso en septiembre. Yo contaba con que Asraf vendría a finales de este mes y la cosa está en que no se sabe cuándo va a volver. Así que tengo dos fechas, dos sitios… pero será en septiembre”, afirmó la colaboradora de El programa de Ana Rosa.

Isa Pantoja llevará tres vestidos de novia en su boda con Asraf Beno: «Mi madre me ha dicho…» #AR18M https://t.co/CvpFIP37jW — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 18, 2023

Por si fuera poco, la joven ha confesado lo que ha hablado con su madre al respecto: “Me ha dicho ‘yo lo preparé sola en un mes’”. Además, cabe destacar que la asistencia de la tonadillera al enlace no está confirmada. ¿El motivo? Agustín Pantoja, tío de la colaboradora con quien no se habla desde hace años, no estará presente.

Lejos de que todo quede ahí, Isa Pantoja ha asegurado a sus compañeros que no llevará un solo vestido de novia, sino que lucirá nada más y nada menos que tres: “El primero y el segundo los tengo claros, pero el tercero no”. Además, añadió: “Me iba a casar en Marruecos, pero no se ha podido. Quiero que tenga toques de un estilo árabe”.

“El vestido de mi madre me gusta mucho, pero no utilizaría ese vestido. Haría otro inspirado porque me gusta el escote de barco, que sea sencillo…”, comenzó diciendo pero, acto seguido, cambió de parecer: “Pensándolo bien, en septiembre no hace frío y yo no soy alta. Así que un vestido de manga larga, tapado… a mí no me va a favorecer y no me siento cómoda”. Sea como sea, lo cierto es que hasta que Asraf no regrese de Honduras no tendrán una fecha fija para la boda, pero sí que será en septiembre.