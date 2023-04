Isa Pantoja sentencia a Alma Bollo con un duro y contundente reproche

La guerra entre Asraf Beno junto con Alma Bollo y Manuel Cortés, lejos de poner fin, cada vez va a más. En los primeros días de convivencia, la hija de Raquel Bollo tuvo una de las broncas más importantes con Asraf y aunque parecía que se había solucionado, la tensión ha vuelto a surgir. Es por ello que Isa Pantoja le ha querido mandar un mensaje a su prima Alma Bollo a través de las redes sociales.

A pesar de que, en su visita a Honduras, la hija de la tonadillera le expresara a sus primos su descontento con las actitudes que estaba teniendo con su pareja, y les pedía por favor un poco de empatía con él, especialmente por el bien de la familia; parece que el mensaje no llegó a cuajar del todo.

Dejan a Asraf de loco, de tergiversas las cosas… de verdad, Alma te equivocas. Con esto y con lo del otro dia. No me parece tan grave preguntar y tan grave lo que hace Asraf aquí para esas contestaciones. No te entiendo. — Isa P (@IsaPantojam) April 25, 2023

Isa Pantoja después de enterarse de la última pelea entre Alma Bollo y Asraf Beno, saltaba al momento en sus redes sociales para defenderse: “Dejan a Asraf de loco, de tergiversar cosas…De verdad, Alma te equivocas. Con esto y con lo del otro día. No me parece tan grave preguntar y tan grave lo que hace Asraf aquí para esas contestaciones. No te entiendo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero no solo ha ido contra ella, también ha aprovechado la ocasión para mandarle un mensaje a Jonan, mejor amigo de Alma en la isla, al no entender la actitud que estaba teniendo con Asraf y mucho menos los comentarios que estaba soltando sobre él: “No me gustó la actitud de Jonan cuando todos se estaban riendo de lo que Asraf decía sobre compartir los cocos para todos. Porque por esa regla de tres él hace él fuego y para nadie más. Igual que los pescados se reparten para todos, los cocos igual”, aclaraba.