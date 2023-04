Desde que Isa Pantoja viajó hasta Honduras para reencontrarse con su pareja Asraf Beno, dónde aprovechó para hablar con sus primos Manuel Cortés y Alma Bollo sobre cómo estaba viviendo ella los continuos enfrentamientos que tenían día tras día. Su regreso a España ha causado una gran expectación y este jueves por fin llegaba el momento de reencontrarse con Raquel Bollo cara a cara.

Isa Pantoja y Raquel Bollo acudieron como cada jueves al plató de Supervivientes 2023 para defender a sus familiares que se encuentran concursando. En ocasiones anteriores, estas han tenido alguna que otra discrepancia pero siempre han acabado arreglando sus problemas y demostrando que tienen muy buena relación. Sin embargo, tras la visita de la hija de Isabel Pantoja, la periodista se ha mostrado bastante decepcionada por la actitud que ha tenido con sus hijos.

💥¡TENSIÓN EN PLATÓ! 💥 👉 Raquel Bollo se reencuentra con Isa Pantoja tras su visita a Honduras y carga contra ella en plató: “Has desestabilizado a mi hijo” 💣 🏝 #SVGala8 https://t.co/njyOZi1K7T — Supervivientes (@Supervivientes) April 21, 2023

Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Raquel Bollo si le había gustado la visita que le había hecho a sus hijos, esta opinaba que no y que no entendía el por qué de hablar con ellos: “A ver, no me hizo ninguna gracia en el sentido de que a un concursante lo puede descentrar. Está claro que cualquier familiar diría lo mismo. No te gusta que algo externo al final lo desestabilice”, respondía enfadada.

Entonces Isa Pantoja tenía algo que decir: “Si tú vas a ver a Manuel, ya le dirás lo bueno que hace o cómo puede mejorar algo. Yo no tenía nada que decirle a Asraf, creo que está actuando bastante bien y esa es mi opinión. Cuando tú vayas será tu problema y yo no comentaré nada de ti. Que te parezca bien o no es respetable, pero si dices que yo desestabilizo, entonces te contesto”, le decía ante los aplausos del público.